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Başakşehir - Hatayspor maçı CANLI

Başakşehir - Hatayspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 Giriş Tarihi: 30.01.2021

'in 22. haftasında Başakşehir ile Hatayspor, Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Başakşehir - Hatayspor maçının canlı anlatımına haberimizde ulaşabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Başakşehir ile Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Başakşehir - Hatayspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BAŞAKŞEHİR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Başakşehir - Hatayspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR - HATAYSPOR İLK 11'LER

Başakşehir: , , , , , , , , , ,

Hatayspor: Munir, , , Yusuf, Mesut, Aabid, Ribeiro, , Boupendza, Akintola, Diouf

AYKUT KOCAMAN MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Başakşehir'in prensip anlaşmasına vardığını açıkladığı teknik direktör Aykut Kocaman, Hatayspor karşılaşmasını tribünden takip ediyor.


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