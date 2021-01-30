Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir ile Hatayspor, Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Başakşehir - Hatayspor maçının canlı anlatımına haberimizde ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Başakşehir ile Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Başakşehir - Hatayspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BAŞAKŞEHİR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Başakşehir - Hatayspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR - HATAYSPOR İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Mahmut, Deniz Türüç, Aleksic, Fernandes, Demba Ba

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Yusuf, Mesut, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Akintola, Diouf

AYKUT KOCAMAN MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Başakşehir'in prensip anlaşmasına vardığını açıkladığı teknik direktör Aykut Kocaman, Hatayspor karşılaşmasını tribünden takip ediyor.





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