30 Ocak 2021, Cumartesi

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer cevabı!

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında sarı-lacivertlilerin yöneticisi Alper Pirşen açıklamalarda bulundu. Pirşen, Fatih Terim'in "Bir oyuncunun ilk tercihi Galatasaray değilse, biz o futbolcu ile görüşmeyiz." sözlerine cevap vererek, "Galatasaray istediğini yapsın, Fenerbahçe bir oyuncuyu isterse alır." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
30.01.2021
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