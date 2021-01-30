30 Ocak 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer cevabı!
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında sarı-lacivertlilerin yöneticisi Alper Pirşen açıklamalarda bulundu. Pirşen, Fatih Terim'in "Bir oyuncunun ilk tercihi Galatasaray değilse, biz o futbolcu ile görüşmeyiz." sözlerine cevap vererek, "Galatasaray istediğini yapsın, Fenerbahçe bir oyuncuyu isterse alır." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
30.01.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Vida'ya Çizme'den kanca! Sunulan teklif...
- Trabzonspor'un yeni transferi Yunus Mallı İstanbul'da
- Fırtına'dan anlamlı ziyaret!
- Canlı yayında büyük iddia! "İrfan Can ve F.Bahçe..."
- Canlı yayında flaş sözler! "İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye giderse..."
- Beşiktaş'ın Cenk Tosun ısrarı! Yeni teklif yapıldı
- "Fatih Terim yönetimin kucağına bombayı bıraktı"
- Flaş Muslera yorumu! "O varsa kalende..."
- Bakasetas Trabzon'da! İşte o görüntüler
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları