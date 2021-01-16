İH Konyaspor 2-3 Göztepe (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor sahasında Göztepe'yi ağırladı. Mücadeleyi İzmir temsilcisi 3-2 kazandı.
Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 3-2 kazandı.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Mihojevic, 30. ve 58. dakikalarda Zulj kaydetti. Ev sahibinin golleri ise 54'te Cikalleshi ve 62. dakikada Hadziahmetovic'in ayağından geldi.
Bu sonuçla birlikte Göztepe puanını 22'ye yükseltti ve 6 maç aradan sonra kazandı. Konyaspor ise 22 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
17. dakikada Göztepe öne geçti. Berkan Emir'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Mihojevic, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
26. dakikada Göztepe savunmasından dönen topla ceza yayı içinde buluşan Cikalleshi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'ın müdahalesiyle üstten kornere gitti.
30. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Ndiaye'nin ceza sahası içinden pasına hareketlenen Zulj'un vuruşu sonrası kale direğine de çarpan top ağlara gitti: 0-2.
33. dakikada Shengelia'nın sağ kanattan ceza sahasına ortası sonrası Jevtovic'in kafa vuruşunda top direkten döndü. Pozisyonun devamında kaleci İrfan Can Eğribayat, kendi kafasına çarparak kaleye yönelen topu çizgide kontrol etti.
Müsabakanın ilk yarısı Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da karşılaşmayı protokol tribününden takip etti.
53. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahasına yakın noktadan çektiği sert şutta top kaleci İrfan Can Eğribayat'ın kucağında kaldı.
55. dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Bytyqi'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda, top direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-2.
58. dakikada konuk ekip farkı tekrar 2'ye çıkardı. Halil Akbunar, sağ kanattan getirdiği topu ceza sahası içinde Zulj ile buluşturdu. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.
62. dakikada Konyaspor farkı tekrar bire indirdi. Skubic'in pasıyla ceza sahası dışında topa buluşan Hadziahmetovic'in sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı şık vuruşta top ağlarla buluştu: 2-3.
70. dakikada Bytyqi'nin kullandığı serbest vuruşta top, az farkla üstten auta çıktı.
Karşılaşma, konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.
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