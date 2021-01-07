Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-1 kazandı 2. sıraya yükseldi.

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Sinan Gümüş ve 70'te Pelkas kaydetti. Alanyaspor'un tek golü ise 81'de Babacar'ın (pen.) ayağından geldi. Sarı-lacivertlilerde ayrıca 67. dakikasında Enner Valencia penaltı kaçırdı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 32 puana yükseldi ve 2. sıradaki yerini aldı. Alanyaspor ise 30 puanda kaldı.

CANER 11'DE, SERDAR AZİZ YEDEK

Corona virüsü testi birkaç gün önce negatife dönen Caner Erkin ve Serdar Aziz Alanyaspor maçıyla kadroya döndü. Tecrübeli sol bek Caner Erkin ilk 11'de maça başlarken, hastalığı yeni atlatan ve takımla sadece tek idmana çıkan Serdar Aziz ise tam olarak hazır olmadığı için yedek soyundu. İki futbolcu da hastalığı nedeniyle Kasımpaşa maçında kadroda yer almamıştı.

GUSTAVO VE SADIK KENDİ MEVKİLERİNE DÖNDÜ

Caner Erkin'in iyileşmesiyle sarı-lacivertli takımın saha dizilişinde geçen haftaya göre değişiklikler yaşandı ve tüm oyuncular gerçek mevkilerine döndü. Kasımpaşa maçında eksikler nedeniyle Sadık Çiftpınar sol bek, Luiz Gustavo ise stoperde görev yapmıştı. Stoperde oynayan Luiz Gustavo dünkü maçta yeniden orta sahaya, Sadık Çİftpınar da stopere döndü.

MAÇTAN DAKİKALAR

12'nci dakikada sol kanatta Ozan'ın kafa ile indirdiği topla buluşan Sinan'ın rakiplerini geçerek vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

23'üncü dakikada sol kanttan Sinan'ın ortasında topla buluşan Valencia'nın vuruşunda top kaleci Marafona'da kaldı.

45'inci dakikada sağ kanattan Alanyaspor ortasında Caner Erkin'e çarpan topla buluşan Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.

45+1'inci dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Ozan'ın pasıyla buluşan Thiam'ın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

45+3'üncü dakikada Bareiro ile verkaça giren Efecan'ın ceza sahası içi sağ çaprazından yerden vuruşunda kaleci Harun topu kornere çeldi.

48'inci dakikada sol kanattan Berkan İsmail Kutlu'nun ortasında topla buluşan Davidson'un vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

52'nci dakikada sağ kanattan Sinan'ın pasında yay üzerinde topla buluşan Pelkas'ın vuruşunda meşin yuvarlak Alanyaspor savunmasına çarparak kalenin üstünden dışarı çıktı.

65'inci dakikada Thiam'ın indirdiği topu kapan Tzavellas'ın kaleci Marafona'ya gönderdiği pas kısa kaldı. Topla buluşan Valencia, kaleci Marafona'nın müdahalesi ile yerde kadı. Karşılaşmanın hakemi kaleci Marafona'yı sarı kart ile cezalandırırken penaltı noktasını gösterdi.

67'nci dakikada topun başına geçen Valencia'nın vuruşunda kaleci Marafona topu oyun alanına çeldi.

70'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ozan, rakiplerini geçerek meşin yuvarlağı Pelkas'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

79'uncu dakikada ceza sahası içinde Sadık'ın müdahalesi ile Babacar yerde kalırken mücadelenin hakemi Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

80'inci dakikada topun başına geçen Babacar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

87'nci dakikada Bareiro'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Babacar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.

90+4'üncü dakikada Mert Hakan rakiplerini geçerek ceza sahası içine girerek topu Ferdi'ye aktardı. Ferdi'nin sol kanattan vuruşunda kale direğine çarpan top oyun alanına döndü.

90+5'inci dakikada Moubandje'nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Altay topu çeldi. Dönen topu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.

Mücadele 2-1'lik Fenerbahçe üstünlüğü ile son buldu.

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