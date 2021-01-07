Erol Bulut'tan Mesut Özil sözleri! "Önümüzdeki günlerde..."
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe evinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu. Mesut Özil hakkında da konuşan Bulut, "Mesut Özil'in adı sosyal medyada çok dolaşıyor ama bu konu, önümüzdeki günlerde daha net ortaya çıkacak" dedi. | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 2-1 kazandıkları Alanyaspor maçının ardından Mesut Özil ve diğer transfer çalışmaları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLİK KAZANIR"
Yayıncı kuruluşa konuşan Bulut, "Transfer döneminde herkes kendisini güçlendirmek istiyor. Bizim de düşüncemiz var. Mesut Özil'in adı sosyal medyada çok dolaşıyor. Diğer isimler de o da önümüzdeki günlerde netlik kazanır." ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertlilerin teknik patronu, Alanya galibiyetiyle ilgili ise şöyle konuştu:
"Maksimum puan aldığımız için 3 maçtan memnunuz. Antep maçının ikinci yarısında iyiye gidişatı göstermiştik. Onun devamı geldi. Eski takımıma karşı galip gelmek mutluluk verici. O takım Avrupa elemesi oynadı. Bu sene üzerine koyarak gidiyor, onları tebrik ediyorum. Futbolcular birbirine alışmış. Biz 3 puan aldığımız için mutluyuz. Doğru yolda devam ediyoruz. Bugünkü oyunu seyredenler, rakibe yüzde 70 topu verdi diyecekler. Bizim isteğimiz buydu.
"RAKİBİMİZ 2 GÜN FAZLA DİNLENDİ"
Rakibimiz 2 gün daha fazla dinlendi. Biraz daha önde basalım dedik ama 1-0'ı korumak istediler. İkinci yarı daha çok istediğimiz oyun ortaya çıktı. yakaladığımız net pozisyonları daha iyi değerlendirmeliyiz. Çok fazla pozisyon kaçırıyoruz. İnşallah önümüzdeki maçlar daha iyi gerçekleşecek."
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