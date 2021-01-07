07 Ocak 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Alanyaspor maçında penaltı kazandı! İşte o pozisyon

F.Bahçe bu pozisyonda penaltı kazandı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 Giriş Tarihi: 07.01.2021

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1'le geçti. Mücadelenin 65. dakikasında sarı-lacivertliler 'nın yerde kalması sonucu penaltı kazandı. İşte o pozisyon...

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 65. dakikasında sarı-lacivertliler, 'nın ceza sahasında kaleci Marafona tarafından düşürülmesiyle penaltı kazandı.

Kendi yaptırdığı penaltıyı kullanan Ekvadorlu futbolcu, vuruşunda kaleci Marafona'yı geçemedi.

İşte F.Bahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon:

Not: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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