Fenerbahçe-Alanyaspor maçında VAR çizgisi tartışma yarattı!

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada çekilen VAR çizgisi ise tartışma yarattı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u 2-1'le geçti. Mücadelenin 18. dakikasında çekilen VAR çizgisi tartışma yarattı.

Mücadelenin 18. dakikasında Sinan, savunma arkasına sarkan Thiam'ı kaçırmak istedi ancak ofsayt bayrağı kalktı. Ardından VAR odasından gelen görüntüde çekilen ofsayt çizgisinin yamuk olması, sosyal medyada tartışmaların çıkmasına da neden oldu.

EROL BULUT: VAR ÇİZGİLERİNİ KİM ÇEKİYOR?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Gaziantep FK ile oynadıkları maçın ardından ofsayt pozisyonlarındaki çizgilere tepki göstermişti.

Bulut, sayılmayan golleriyle ilgili, "Ofsayt çizgisini kimin çektiğini, kimler tarafından çekildiğini gerçekten merak ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ