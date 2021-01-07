07 Ocak 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe-Alanyaspor maçında VAR çizgisi tartışma yarattı!

VAR çizgisi tartışma yarattı!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 Giriş Tarihi: 07.01.2021

'in 17. hafta mücadelesinde sahasında 'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada çekilen VAR çizgisi ise tartışma yarattı. İşte detaylar...

'in 17. haftasında evinde 'u 2-1'le geçti. Mücadelenin 18. dakikasında çekilen VAR çizgisi tartışma yarattı.

Mücadelenin 18. dakikasında Sinan, savunma arkasına sarkan Thiam'ı kaçırmak istedi ancak ofsayt bayrağı kalktı. Ardından VAR odasından gelen görüntüde çekilen ofsayt çizgisinin yamuk olması, sosyal medyada tartışmaların çıkmasına da neden oldu.

EROL BULUT: VAR ÇİZGİLERİNİ KİM ÇEKİYOR?

Fenerbahçe Teknik Direktörü , ile oynadıkları maçın ardından ofsayt pozisyonlarındaki çizgilere tepki göstermişti.

Bulut, sayılmayan golleriyle ilgili, "Ofsayt çizgisini kimin çektiğini, kimler tarafından çekildiğini gerçekten merak ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Mesut Özil resmen Fenerbahçe'de! Mesut Özil resmen Fenerbahçe'de!
Bulut'tan Mesut sözleri! Önümüzdeki günlerde... Bulut'tan Mesut sözleri! "Önümüzdeki günlerde..."
F.Bahçe bu pozisyonda penaltı kazandı! F.Bahçe bu pozisyonda penaltı kazandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör