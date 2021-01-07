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Erman Toroğlu Fenerbahçe Alanyaspor maçının ilk yarısını yorumladı! "Deplasmanda gibi oynuyor"

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısını değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Fenerbahçe deplasmanda gibi oynuyor" ifadelerini kullandı.
07.01.2021
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