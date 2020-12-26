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Göztepe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Göztepe - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 26.12.2020

'in 15. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saat, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Göztepe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Fatih Karagümrük maçı 26 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: Megyeri, Gassama, Atınç, Mihojevic, Berkan, Yalçın, Soner, Obinna Nwobodo, Tripic, Halil, Cherif Ndiaye

Karagümrük: Viviano, Ramazan, Murat Sarıgül, Fatih, Alpaslan, Zeki Yıldırım, Ndao, Biglia, Balkovec, Aatıf, Mevlüt

Trabzonspor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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