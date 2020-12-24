Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlılar Domagoj Vida'nın golüyle 1-0 kazandı.

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü-Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlı takım 1-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 61. dakikada Domagoj Vida kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 25 puana yükselirken, 3 maç aradan sonra yenilen MKE Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Beşiktaş, MKE Ankaragücü karşısına 3 isminden yoksun çıktı.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Gökhan Töre ile Adem Ljajic, Ankara'ya getirilmedi. Geçen hafta bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan Beşiktaş'ta kaleci Utku Yuvakuran da kadroda bulunmadı.

Siyah-beyazlı ekibin Ankara kadrosuna Ajdin Hasic de dahil edilmemişti.

SOL BEKTE 5 MAÇ SONRA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Yalçın, Süper Lig'de 5 maç sonra sol bekte değişiklik yaptı.

Ligdeki son 5 maçta sol bekte Rıdvan Yılmaz'a şans tanıyan Yalçın, bu karşılaşmada genç oyuncuyu yedekte bekletip yerine N'Sakala'ya forma verdi. N'Sakala, Süper Lig'de son olarak 6 Kasım'da Gaziantep FK'ye 3-1 kaybedilen karşılaşmada ilk 11'de oynamıştı.

Sergen Yalçın, sarı kart cezası biten Valentin Rosier'i de Necip Uysal'ın yerine tekrar sağ bekte sahaya sürdü.

Siyah-beyazlılarda Larin de bir maç sonra ilk 11'de forma giydi.

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada Ghezzal'ın hatalı pasında topla buluşan Emre Güral'ın şutunda top kaleci Ersin'in geçerek yandan auta gitti.



10'ncu dakikada Emre Güral'ın pasıyla topla buluşan Lobzhanidze, kaleci Ersin'i geçti ancak topu ayağından açınca Ankaragücü mutlak golden oldu.



18'inci dakikada Pinto'nun pasıyla ceza sahasına giren Emre Güral, penaltı noktası üzerinden topu kale yerine auta attı.



45+5'inci dakikada Kitsiou sağ taraftan ceza sahasına girerek çektiği şutta kaleci Ersin son anda topu çeldi.

54'üncü dakikada sağ taraftan Welinton'un yaptığı ortaya yükselen Mensah'ın kafa vuruşu kaleci Ricardo'da kaldı.



60'ıncı dakikada Lobzhanidze'nin şutunu kaleci Ersin çeldi. Dönen topta Lukasik topu kale yerine auta attı.



62'nci dakikada Ghezzal'ın ortasında topa yükselen Vida topu kafa ile filelere gönderdi. 0-1



80'inci dakikada Lobzhanidze'nin ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Lukasik'in şutu auta gitti.



Karşılaşmanın uzatma dakikalarında başka pozisyon olmadı. Beşiktaş 3 haftadır sahasında yenilmeyen Ankaragücü'nü 62'nci dakikada Vida'nın attığı golle 1-0 yendi.

DİĞER