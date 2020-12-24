24 Aralık 2020, Perşembe

SÜPER LİG

Ankaragücü 0-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Beşiktaş zirve takibini sürdürdü!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 Giriş Tarihi: 24.12.2020

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlılar Domagoj Vida'nın golüyle 1-0 kazandı.

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde - ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlı takım 1-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 61. dakikada Domagoj Vida kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 25 puana yükselirken, 3 maç aradan sonra yenilen MKE Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.

Ankaragücü-Beşiktaş maçında Sergen Yalçın'dan gol isyanı! "Neden VAR'a bakmıyorsun?"

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Beşiktaş, MKE Ankaragücü karşısına 3 isminden yoksun çıktı.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Gökhan Töre ile Adem Ljajic, Ankara'ya getirilmedi. Geçen hafta bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan Beşiktaş'ta kaleci Utku Yuvakuran da kadroda bulunmadı.

Siyah-beyazlı ekibin Ankara kadrosuna Ajdin Hasic de dahil edilmemişti.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (14. hafta)

SOL BEKTE 5 MAÇ SONRA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Yalçın, Süper Lig'de 5 maç sonra sol bekte değişiklik yaptı.

Ligdeki son 5 maçta sol bekte Rıdvan Yılmaz'a şans tanıyan Yalçın, bu karşılaşmada genç oyuncuyu yedekte bekletip yerine N'Sakala'ya forma verdi. N'Sakala, Süper Lig'de son olarak 6 Kasım'da Gaziantep FK'ye 3-1 kaybedilen karşılaşmada ilk 11'de oynamıştı.

Sergen Yalçın, sarı kart cezası biten Valentin Rosier'i de Necip Uysal'ın yerine tekrar sağ bekte sahaya sürdü.

Siyah-beyazlılarda Larin de bir maç sonra ilk 11'de forma giydi.

Sergen Yalçın'dan Ankaragücü - Beşiktaş maçı sonrası tepki! "VAR niye var?

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada Ghezzal'ın hatalı pasında topla buluşan Emre Güral'ın şutunda top kaleci Ersin'in geçerek yandan auta gitti.

10'ncu dakikada Emre Güral'ın pasıyla topla buluşan Lobzhanidze, kaleci Ersin'i geçti ancak topu ayağından açınca Ankaragücü mutlak golden oldu.

18'inci dakikada Pinto'nun pasıyla ceza sahasına giren Emre Güral, penaltı noktası üzerinden topu kale yerine auta attı.

45+5'inci dakikada Kitsiou sağ taraftan ceza sahasına girerek çektiği şutta kaleci Ersin son anda topu çeldi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan transfer sözleri! "PlayStation oynar gibi..."

54'üncü dakikada sağ taraftan Welinton'un yaptığı ortaya yükselen Mensah'ın kafa vuruşu kaleci Ricardo'da kaldı.

60'ıncı dakikada Lobzhanidze'nin şutunu kaleci Ersin çeldi. Dönen topta Lukasik topu kale yerine auta attı.

62'nci dakikada Ghezzal'ın ortasında topa yükselen Vida topu kafa ile filelere gönderdi. 0-1

80'inci dakikada Lobzhanidze'nin ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Lukasik'in şutu auta gitti.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında başka pozisyon olmadı. Beşiktaş 3 haftadır sahasında yenilmeyen Ankaragücü'nü 62'nci dakikada Vida'nın attığı golle 1-0 yendi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Kartal zirveye göz kırptı! İşte güncel puan durumu Kartal zirveye göz kırptı! İşte güncel puan durumu
Rize Antalya'ya geçit vermedi! Rize Antalya'ya geçit vermedi!
Uluç'tan sert sözler! 23 Aralık Çarşamba Türkiye'de futbolun öldüğü gündür Uluç'tan sert sözler! "23 Aralık Çarşamba Türkiye'de futbolun öldüğü gündür"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör