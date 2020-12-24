24 Aralık 2020, Perşembe

SÜPER LİG

Sivasspor 3-1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sivas evinde kazandı
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Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 Giriş Tarihi: 24.12.2020

'in 14. haftasında Demir Grup , sahasında 'ni Gradel, Hakan ve Yatabare'nin golleriyle 3-1 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı.

'in 14. haftasında ile , Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yiğido, rakibini 45+2. dakikada Max Gradel, 71. dakikada Hakan Arslan ve 86. dakikada Mustapha Yatabare'nin attığı gollerle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Başkent ekibinin tek golü ise 90+2. dakikada Arda Kızıldağ'dan geldi.

Sivasspor bu sonuçla puanını 17'ye yükselterek 12. sırada yer aldı. Bu sezonki 7. yenilgisini alan Gençlerbirliği ise 12 puanla 19. sırada kendine yer buldu.

SİVASSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Robin, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim, Arda, Ömürcan, Polomat, Murat, Berat, Sefa, Candeias, Sio, Stancu

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