Ankaragücü-Beşiktaş maçında Sergen Yalçın'dan gol isyanı! "Neden VAR'a bakmıyorsun?"
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk oldu. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, Cyle Larin'in attığı ve faul nedeniyle geçerli sayılmayan gol nedeniyle hakeme tepki gösterdi. İşte o sözler...
MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında Eryaman'da oynanan mücadelenin 23. dakikasında siyah beyazlılar, gol buldu ancak faul kararıyla bu gol iptal edildi.
Bernard Mensah'ın ortasına yükselen Cyle Larin'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak hakem Halis Özkahya, gol öncesinde Cyle Larin'in Stelios Kitsiou'ya faul yaptığını belirterek golü iptal edildi. VAR odasındaki Mete Kalkavan'ı da bekleyen Özkahya, daha sonrasında iptal kararına devam etti ve oyunun serbest vuruşla devam etmesini istedi.
Bu karara tepki gösteren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4. hakeme de itirazda bulundu. Beşiktaş'ın hocası, "Tertemiz gol! Neden vermiyorsunuz, neden VAR'a bakmıyorsunuz?" ifadeleri kullandı.
BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM GELDİ
Pozisyonla ilgili Beşiktaş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Cyle Larin'in faul gerekçesiyle geçerli sayılmayan golü. 🧐#ANKvBJK | #ArmandaSaklı pic.twitter.com/V8O6HXDqjQ— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 24, 2020
İşte o pozisyon...
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
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