24 Aralık 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Ankaragücü-Beşiktaş maçında Sergen Yalçın'dan gol isyanı! "Neden VAR'a bakmıyorsun?"

Yalçın'dan gol isyanı! Neden VAR'a bakmıyorsun?
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 Giriş Tarihi: 24.12.2020

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk oldu. Siyah-beyazlılarda teknik direktör , Cyle Larin'in attığı ve faul nedeniyle geçerli sayılmayan gol nedeniyle hakeme tepki gösterdi. İşte o sözler...

MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında Eryaman'da oynanan mücadelenin 23. dakikasında siyah beyazlılar, gol buldu ancak faul kararıyla bu gol iptal edildi.

Bernard Mensah'ın ortasına yükselen Cyle Larin'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak hakem , gol öncesinde Cyle Larin'in Stelios Kitsiou'ya faul yaptığını belirterek golü iptal edildi. VAR odasındaki 'ı da bekleyen Özkahya, daha sonrasında iptal kararına devam etti ve oyunun serbest vuruşla devam etmesini istedi.

Bu karara tepki gösteren Beşiktaş Teknik Direktörü , 4. hakeme de itirazda bulundu. Beşiktaş'ın hocası, "Tertemiz gol! Neden vermiyorsunuz, neden VAR'a bakmıyorsunuz?" ifadeleri kullandı.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM GELDİ

Pozisyonla ilgili Beşiktaş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.


İşte o pozisyon...





*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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