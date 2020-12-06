Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Antalyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Antalyaspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Ankaragücü maçı 6 Aralık Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Ersan, Kudryashov, Nuri Şahin, Ufuk Akyol, Fredy, Amilyon, Podolski, Jahovic

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Sarlija, Tiago Pinto, Atakan Çankaya, Alper Potuk, Orkan Çınar, Lobzhanidze, Voca, Börven

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