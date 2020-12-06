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Antalyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Antalyaspor - Ankaragücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 Giriş Tarihi: 06.12.2020

'in 11. haftasında ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Antalyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Ankaragücü maçı 6 Aralık Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Ersan, Kudryashov, , Ufuk Akyol, Fredy, Amilyon, Podolski, Jahovic

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Sarlija, Tiago Pinto, Atakan Çankaya, , Orkan Çınar, Lobzhanidze, Voca, Börven

Karagümrük - Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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