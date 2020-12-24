Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan transfer sözleri! "PlayStation oynar gibi..."

Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenen Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın transfer konusunda da değindi. Deneyimli teknik adam, "PlayStation oynar gibi takım kuramıyoruz, 1-2 oyuncu istiyorum" ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş (BJK) haberleri

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Maç sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması geldi.

İşte Yalçın'ın o sözleri:

"Bizde 18 yabancı var. TFF'nin limitleri var. Dışarıda olan oyuncuları gönderebilirsek limit açabiliriz. 1-2 transfer düşünüyorum ama şartlar uygun olur mu, bilemiyorum. Ekonomi gerçekten Türkiye'de bütün takımlar için problem.

PlayStation oynar gibi takım kuramıyoruz. Tamamen kulübün ekonomisine uygun hareket ediyoruz. Zorundayız. Transferler de bu şekilde oldu. Kulübü sıkıntıya sokmayacak transferler. Kulüp zaten yeterince zor durumda. Elverdiğince, uygun olursa, kulübe sıkıntı yaratmayacak, oynamaya ihtiyacı olan 1-2 oyuncu düşünüyorum. Kısmet olur mu bilemiyorum."

DİĞER