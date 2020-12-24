24 Aralık 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan transfer sözleri! "PlayStation oynar gibi..."

Yalçın'dan transfer sözleri! PlayStation oynar gibi...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 Giriş Tarihi: 24.12.2020

'in 14. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenen 'ta, teknik direktör konusunda da değindi. Deneyimli teknik adam, " oynar gibi takım kuramıyoruz, 1-2 oyuncu istiyorum" ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş (BJK) haberleri

'in 14. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Maç sonrasında teknik direktör 'dan açıklaması geldi.

İşte Yalçın'ın o sözleri:

"Bizde 18 yabancı var. 'nin limitleri var. Dışarıda olan oyuncuları gönderebilirsek limit açabiliriz. 1-2 transfer düşünüyorum ama şartlar uygun olur mu, bilemiyorum. Ekonomi gerçekten Türkiye'de bütün takımlar için problem.

oynar gibi takım kuramıyoruz. Tamamen kulübün ekonomisine uygun hareket ediyoruz. Zorundayız. Transferler de bu şekilde oldu. Kulübü sıkıntıya sokmayacak transferler. Kulüp zaten yeterince zor durumda. Elverdiğince, uygun olursa, kulübe sıkıntı yaratmayacak, oynamaya ihtiyacı olan 1-2 oyuncu düşünüyorum. Kısmet olur mu bilemiyorum."

Yalçın'dan maç sonu tepki! haberin devamı

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