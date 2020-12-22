Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi ağırladı. Teknik direktör Fatih Terim'den yoksun sahaya çıkan ev sahibi ekip, mücadeleyi 3-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'in 14. hafta maçında Galatasaray evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Cimbom 3-1 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Emre Kılınç, 12'de Arda Turan ve 63. dakikada Sofiane Feghouli kaydetti. Göztepe'nin tek golü ise 14. dakikada Soner Aydoğdu'nun ayağından geldi.

Bu sonuçla beraber Galatasaray 26 puana yükselirken, Göztepe ise 18 puanda kaldı.

CİMBOM'DA 4 OYUNCU 11'E DÖNDÜ

İstanbul'un sarı-kırmızılı takımında dört futbolcu, 4 lig maçının ardından ilk 11'de forma giydi.

Ligde arka arkaya 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'de genel olarak istikrarlı bir görüntü çizdi. Son olarak 8. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının başlangıç kadrosunda görev verilen Elabdellaoui, Belhanda, Luyindama ve Arda Turan, 4 lig müsabakasının ardından 11'de yer aldı.

TAKIM LEVENT ŞAHİN'E EMANET

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) tedbirli sevk edildiği için takımının başında sahaya çıkamadı.

Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Terim, tedbir kararı sebebiyle yedek kulübesi ve soyunma odasına giremedi. Karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin görev yaptı.

Yedek kulübesi ve soyunma odasında yer alamayan Terim, futbolcularını takım otobüsünden soyunma odasına tek tek moral vererek gönderdi.

MEGYERI İLK SÜPER LİG MAÇINA ÇIKTI

Göztepe'nin Macar kalecisi Balazs Megyeri, sarı-kırmızılı formayı ilk kez bir Süper Lig maçında terletti.

Sezon başında transfer edilen 30 yaşındaki file bekçisi, Galatasaray müsabakasında Göztepe kalesini korudu.

Göztepe'nin bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda yaptığı 2 maçta görev alan Megyeri, İrfan Can Eğribayat'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle kaleyi devraldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada Galatasaray öne geçti. Feghouli'nin araya girmesiyle topla ceza sahasına giren Diagne'nin vuruşunu kaleci Megyeri kurtardı. Megyeri'den seken topa sert bir vuruş yapan Emre Kılınç, ağları sarstı: 1-0.

9'uncu dakikada Omar'ın sağ kanattan içeri kestiği ortada Arda Turan topu Belhanda'ya indirdi. Bu oyuncunun sol ayağıyla yaptığı gelişine vuruş kalecinin hemen yanından auta gitti.

12'nci dakikada Donk'un Galatasaray yarı alanından attığı uzun top ile savunma arkasına sarkan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Arda Turan, topla ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı ve farkı 2'ye çıkarttı: 2-0.

14'üncü dakikada sağ kanattan Halil Akbunar'ın ceza sahası içerisine gönderdiği topa altıpas içerisinde şık bir dokunuş yapan Soner Aydoğdu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

23'üncü dakikada Galatasaray ceza sahasının sağ kanadından Berkan Emir'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Okan Kocuk topa uzanarak kornere çeldi.

34'üncü dakikada Emre Kılınç'ın kullandığı köşe vuruşunda Luyindama'nın kafa vuruşunu kaleci Megyeri çeldi, seken topa Arda Turan dokunurken, yine Megyeri başarılı oldu.

İlk yarı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile son buldu.

49'uncu dakikada Göztepe tehlikeli geldi. Donk'un pas hatasıyla kontra atağa çıkan Göztepe'de Ndiaye ceza sahasına girdi ve pasını Soner Aydoğdu'ya aktardı. Penaltı noktası üzerinden topa vuran Soner'in şutu savunmadan sekti ve Halil Akbunar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunu kaleci Okan Kocuk çelerken, altıpas üzerinden bir kez daha vuruş şansı yakalayan Soner Aydoğdu'nun vuruşu üstten auta gitti.

58'inci dakikada Berkan Emir'in kullandığı serbest vuruşta Atınç Nukan kafasıyla dokundu, Donk son anda araya girerek topu kornere çeldi.

62'nci dakikada Taylan Antalyalı'nın savunma arkasına yolladığı topla buluşan Feghouli, meşin yuvarlakla ceza sahasına sokuldu ve yaptığı vuruşla ağları sarstı: 3-1.

86'ncı dakikada Halil Akbunar'ın sağ kanattan içeri kestiği ortaya Ndiaye'nin yaptığı kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

Müsabakanın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Galatasaray karşılaşmayı 3-1'lik galibiyetle noktaladı.

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