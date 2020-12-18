22 Aralık 2020, Salı

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Aslan kazandı zirve karıştı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (14. hafta)

Süper Lig'de 14. hafta Atakaş Hatayspor-Trabzonspor karşılaşmasıyla resmen başladı. Fırtına, Vitor Hugo'nun golüyle mücadeleyi 1-0 kazandı ve zirveye bir adım daha yaklaştı. Günün son karşılaşmasında Galatasaray evinde Göztepe'yi konuk etti. Sarı-kırmızılılar, İzmir ekibini 3-1 mağlup etti. İşte Süper Lig'de oluşan güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 18.12.2020 21:17 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 21:13
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Aslan kazandı zirve karıştı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 14. hafta

21- Erzurumspor - 9 Puan

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aslan kazandı zirve karıştı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 14. hafta

20- Denizlispor - 9 Puan

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Aslan kazandı zirve karıştı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 14. hafta

19- Ankaragücü - 9 Puan

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Aslan kazandı zirve karıştı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 14. hafta

18- Kayserispor - 10 Puan

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Aslan kazandı zirve karıştı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 14. hafta

17- Sivasspor - 11 Puan

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