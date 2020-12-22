22 Aralık 2020, Salı

SÜPER LİG

Hatayspor 0-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fırtına seriye bağladı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 Giriş Tarihi: 22.12.2020

’in 14. Haftasında deplasmanda Hatayspor’a konuk oldu. Bordo mavililer rakibini ’nun golü ile 1-0 mağlup etti.

'in 14. Haftasında deplasmanda Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.
Bordo-mavililerin golünü 74. dakikada kaydetti.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 20 yaparken, Hatayspor 21 puanda kaldı.

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ KRİTİK GALİBİYET
Trabzonspor zorlu Hatay deplasmanında aldığı kritik galibiyet ile Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Galatasaray karşılaşması öncesi moral depoladı.

AVCI İLE KAYBETMİYOR
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile çıkışını sürdürdü. Hatayspor'u deplasmanda deviren bordo-mavililer Süper Lig'de Avcı ile çıktığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

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