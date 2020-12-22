Hatayspor 0-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig’in 14. Haftasında Trabzonspor deplasmanda Hatayspor’a konuk oldu. Bordo mavililer rakibini Vitor Hugo’nun golü ile 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 14. Haftasında Trabzonspor deplasmanda Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.
Bordo-mavililerin golünü 74. dakikada Vitor Hugo kaydetti.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 20 yaparken, Hatayspor 21 puanda kaldı.
GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ KRİTİK GALİBİYET
Trabzonspor zorlu Hatay deplasmanında aldığı kritik galibiyet ile Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Galatasaray karşılaşması öncesi moral depoladı.
AVCI İLE KAYBETMİYOR
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile çıkışını sürdürdü. Hatayspor'u deplasmanda deviren bordo-mavililer Süper Lig'de Avcı ile çıktığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları