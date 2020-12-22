Süper Lig’in 14. Haftasında Trabzonspor deplasmanda Hatayspor’a konuk oldu. Bordo mavililer rakibini Vitor Hugo’nun golü ile 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 14. Haftasında Trabzonspor deplasmanda Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

Bordo-mavililerin golünü 74. dakikada Vitor Hugo kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 20 yaparken, Hatayspor 21 puanda kaldı.



GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ KRİTİK GALİBİYET

Trabzonspor zorlu Hatay deplasmanında aldığı kritik galibiyet ile Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Galatasaray karşılaşması öncesi moral depoladı.

AVCI İLE KAYBETMİYOR

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile çıkışını sürdürdü. Hatayspor'u deplasmanda deviren bordo-mavililer Süper Lig'de Avcı ile çıktığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

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