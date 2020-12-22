22 Aralık 2020, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: En azından puanla dönmek isterdik

İlhan Palut: Puanla dönmek isterdik
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 22.12.2020

'in 14. haftasında 'a konuk olan , sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Mücadele sonrası İzmir ekibinin teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Palut, "Bu isteğe karşı en azından puanla dönmek isterdik" dedi.

'in 14. haftasında deplasmanda mücadele ettiği 'a 3-1 yenildi. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü , "Maçtan önceki açıklamamda savunma anlamında disiplinli, hücumda da cesur olan, rakipten çekinmeyen bir stratejiyle maça başlamak istedik. Bunu 14. dakikada yapabildik. İlk 12 dakika bizim adıma kötü başlangıç oldu. Bizi zorlayan bir pozisyona soktu. 2-1'den sonra dengeyi yakaladık. İkinci yarı başında oyunun tüm üstünlüğü elimize geçti. Bunu net pozisyonlarla destekledik. Futbol kırılma anları çok önemli olduğu bir oyun. 2-2'ye getiremeyince dalgınlıktan yediğimiz golle Galatasaray avantajı elde etti. Bu isteğe karşı en azından puanla dönmek isterdik. Olmadı üzgünüz. 3 maçlık mağlubiyete normal bir süreç gözüyle bakmamız mümkün değil. Bu 3 maçta Hatayspor maçı dengeliydi. Rize maçı talihsiz anların yaşandığı maçtı. Galatasaray maçında oyunu dengede götürebilen bir Göztepe vardı. Kötü sonuçlar, sıralamayı etkileyen sonuçlar. Motivasyonumuzu aşağıya getiren sonuçlar. Biz de değerlendirmelerimizi yapıp, Göztepe'yi bu süreçten çıkarmaya çalışacağız" diye konuştu.

İlhan Palut: Puanla dönmek isterdik

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