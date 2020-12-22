22 Aralık 2020, Salı

GALATASARAY

Aslan'da Feghouli siftah yaptı!

Aslan'da Feghouli siftah yaptı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.12.2020

’ın yıldız ismi Sofianne Feghouli, bu sezon 'de ilk golünü kaydetti.

'in 14. haftasında ekibi ile karşılaşan mücadeleden 3-1 galibiyetle ayrılırken, puanını 26'ya yükseltirken zirvenin de ortağı oldu. Galatasaray'ın Göztepe ile sahasında oynadığı mücadelede Sofiane Feghouli takımının üçüncü golünü kaydetti. Mücadelenin 62. dakikasında sahneye çıkan Cezayirli futbolu attığı golle bu sezon sarı-kırmızlı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

Müsabakaya 11'de başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 83. dakikada yerini Emre Akbaba'ya bıraktı.

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