Galatasaray’ın yıldız ismi Sofianne Feghouli, bu sezon Süper Lig'de ilk golünü kaydetti.

Süper Lig'in 14. haftasında İzmir ekibi Göztepe ile karşılaşan Galatasaray mücadeleden 3-1 galibiyetle ayrılırken, puanını 26'ya yükseltirken zirvenin de ortağı oldu. Galatasaray'ın Göztepe ile sahasında oynadığı mücadelede Sofiane Feghouli takımının üçüncü golünü kaydetti. Mücadelenin 62. dakikasında sahneye çıkan Cezayirli futbolu attığı golle bu sezon sarı-kırmızlı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

Müsabakaya 11'de başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 83. dakikada yerini Emre Akbaba'ya bıraktı.



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