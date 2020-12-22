Arda'dan Fatih Terim sözleri! "Galatasaray'ın ta kendisidir"
Galatasaray'da kaptan Arda Turan, 3-1 kazandıkları Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, "Fatih Terim Galatasaray'ın ta kendisidir. Fatih Terim’in olmadığı her yerde eksikliği hissedilir." dedi.
Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da maç sonu Arda Turan değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalar;
Keşke seyirciyle bir gol atabilseydim bugün. Oyuna gelince maça çok iyi başladık. 2-0'dan 2-1'e gelince maçta bir anda psikolojik olarak geriye düştük. Baskı yedik. Daha iyi oynamalıyız. Lig çok zor. Kazanmak çok değerli. Trabzonspor maçı çok zor olacak.
Fatih Terim Galatasaray'ın ta kendisidir. Fatih Terim'in olmadığı her yerde eksikliği hissedilir. Hocamızın bize bir bakışı, bir gülüşü, verdiği bir taktik, dünyalara bedel. Çıkıp en iyisini yaparız onun için. Tribündeyken de biz onu yanımızda gibi hissediyoruz. Biz sadece adalet istiyoruz. Zaten tepkilere bakarsanız penaltı veya kırmızı kart için değildi, fauller içindi. Bu takımda aile gibi olmaya çalışıyoruz. Kimin oynadığının bu açıdan çok da önemi yok.
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