Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor, sahasında Beşiktaş'ı Anastasios Bakasetas'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek 2 maç aradan sonra galip geldi. Siyah-beyazlılar ise 3 maç aradan sonra ligde mağlup oldu.

Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede ev sahibi takım, rakibini 26 (p) ve 79. dakikalarda Anastasios Bakasetas'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 2 maç aradan sonra galip geldi. Siyah-beyazlıların tek golünü ise 90. dakikada Vincent Aboubakar (p) kaydetti.

Öte yandan Alanyaspor'da Khouma Babacar, mücadelenin 82. dakikasında çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Alanyaspor bu sonuçla puanını 26'ya yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 4. yenilgisini alan Beşiktaş ise 19 puanla 4. sırada kaldı.

Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor, 20 Aralık Pazar günü saat 16.00'da Denizlispor deplasmanına konuk olacak. Beşiktaş ise aynı gün saat 19.00'da Vodafone Park'ta BB Erzurumspor ile karşılaşacak.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 12. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Yalçın, Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki maçta ilk 11'de Bernard Mensah'ın yerine Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou'nun yerine de Cyle Larin'e görev verdi.

Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Adem Ljajic, sakatlıkları nedeniyle Alanya kafilesinde yer almadı.

Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor karşısında sahaya Utku Yuvakuran, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Hutchinson, Dorukhan Toköz, De Souza, Ghezzal, Larin, Aboubakar 11'iyle çıktı.

ALANYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'de üst üste iki yenilgi yaşamasına rağmen aynı puana sahip olduğu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde averajla ilk sıradaki yerini koruyan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan, geçen hafta Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kartın cezasını hafta içi oynanan Göztepe karşılaşmasıyla tamamladı ve Beşiktaş karşısında takımının başında sahaya çıktı.

Ev sahibi ekipte kaptan Efecan Karaca izolasyon süreci, kaleci Ufuk Ceylan ve Ceyhun Gülselam da sakatlıkları nedeniyle karşılaşmanın kadrosunda yer alamadı.

Göztepe maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gidilirken, Fatih Aksoy'un yerine Caulker, Ahmet Gülay'ın yerine Tayfur Bingöl, Salih Uçan'ın yerine de Davidson görev aldı.

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş karşısında sahaya Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur Bingöl, Siopis, Berkan İsmail Kutlu, Bakasetas, Davidson, Bareiro, Babacar 11'iyle çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9'uncu dakikada Alanyasporlu Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşu savunma uzaklaştırırken, Siopis ceza sahası dışından gelişine vurdu. Top az farkla auta gitti.



25'inci dakikada Alanyaspor'un kullandığı köşe vuruşu sırasında Beşiktaşlı Ghezzal topa ceza sahası içinde elle dokundu. Hakem VAR'a giderek durumu kontrol etti ve penaltı noktasını gösterdi.



26'ncı dakikada Alanyaspor'da kazanılan penaltı atışını Bakasetas gole çevirdi: 1-0.



34'üncü dakikada gelişen Beşiktaş atağında ceza sahası dışından topu alan Ghezzal, savunmayı geçerek kaleci Marafona ile karşı karşıya kaldı. Ghezzal'ın vuruşunda Marafona gole izin vermedi.



36'ncı dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Caulker ceza sahası içinde kaleye sert bir şut çekti. Top az farkla auta gitti.



43'üncü dakikada Alanyasporlu Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşu sonrası pozisyonun devamında soldan yapılan ortada Tayfur'un vuruşu yandan auta gitti.



45+1'inci dakikada Alanyasporlu Tzavellas'ın ceza sahası dışında sol taraftan kullandığı serbest vuruşta top savunmadan geri döndü. Pozisyonun devamında Juanfran'ın ceza sahası dışından sert vuruşu kalecide kaldı.



50'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında orta sahada topu kapan Siopis, topu rakip sahadaki Davidson'a verdi. Rakip yarı alanda Davidson- Babacar paslaşması sonrası topu soldaki Babacar topu ceza sahası içindeki Bareiro'ya gönderdi. Topu kontrol eden Bareiro, savunma arkasına sızan Bakasetas'a verdi. Bakasetas'ın vuruşu kaleci Utku'da kaldı.



53'üncü dakikada soldan gelişen Beşiktaş atağında N'Koudou, topu ceza sahası içine çevirdi. Alanyaspor savunmasının ters vuruşu sonrası top kaleci Marafona'da kaldı.



65'inci dakikada gelişen Beşiktaş atağında ceza sahası içinde topla buluşan Atiba, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Atiba'nın vuruşu yandan auta gitti.



67'nci dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında, Tayfur ceza sahası dışından topu sürdü. Savunmayı geçen Tayfur'un sert şutu kaleci Utku'da kaldı.



77'nci dakikada ceza sahası çizgisinden Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta top kalenin üst ve yan direğinin buluştuğu, 90 tabir edilen köşede patladı.



79'uncu dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içinden Siopis'in geri pasında orta saha çemberinde topla buluşan Davidson beklemeden topu solda koşu yapan Tayfur'a aktardı. Bu oyuncu ise ceza sahası çizgisine kadar sokularak penaltı noktasına koşu yapan Bakasetas'a pas verdi. Bakasetas'ın gelişine sert vuruşu kaleci Utku'nun solundan ağlarla buluştu: 2-0.



82'nci dakikadaki Beşiktaş atağında topu kazanan Babacar, ilerlemek isterken Rıdvan'a yaptığı müdahale sonrası hakem Atilla Karaoğlan tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



89'uncu dakikada gelişen Beşiktaş atağında ceza sahası içindeki Güven'e, Alanyasporlu Efkan müdahale etti ve yere düşürdü. Hakem Atilla Karaoğlan beyaz noktayı gösterdi.



90'ıncı dakikada Aboubakar'ın kullandığı penaltı ile fark 1'e indi: 2-1.



Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

DİĞER