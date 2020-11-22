22 Kasım 2020, Pazar

SÜPER LİG

Antalyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Antalyaspor - Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.11.2020

'in 9. haftasında ile Aytemiz karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Antalyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? beIN Sports izle...

'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili merak edilenler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Alanyaspor maçı 22 Kasım Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, , Naldo, Eren Albayrak, , Hakan Özmert, Podolski, Gökdeniz, Sidney Sam, Orgill

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, , Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro

Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Süper Lig haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Süper Lig Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Süper Lig
Göztepe - MKE Ankaragücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Göztepe - MKE Ankaragücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör