Antalyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Antalyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? beIN Sports izle...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili merak edilenler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Alanyaspor maçı 22 Kasım Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel Sarı, Naldo, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Podolski, Gökdeniz, Sidney Sam, Orgill

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih Uçan, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro

DİĞER