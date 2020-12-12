İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (12. hafta)

Süper Lig'in 12. haftası oynanan 5 karşılaşmayla devam etti. Günün açılış maçında Hatayspor, Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Trabzonspor ile Kayserispor 0-0 berabere kaldı. Çaykur Rizespor, Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. MKE Ankaragücü, Eryaman Stadyumu'nda ağırladığı Konyaspor karşısında sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı. Günün kapanış mücadelesinde ise Fenerbahçe, evinde ağırladığı Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...