12 Aralık 2020, Cumartesi

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (12. hafta)

Süper Lig'in 12. haftası oynanan 5 karşılaşmayla devam etti. Günün açılış maçında Hatayspor, Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Trabzonspor ile Kayserispor 0-0 berabere kaldı. Çaykur Rizespor, Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. MKE Ankaragücü, Eryaman Stadyumu'nda ağırladığı Konyaspor karşısında sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı. Günün kapanış mücadelesinde ise Fenerbahçe, evinde ağırladığı Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 12.12.2020 21:23 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 21:23
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 12. hafta

21- Ankaragücü - 5 Puan

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 12. hafta

20- Denizlispor - 6 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 12. hafta

19 - Gençlerbirliği - 8 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 12. hafta

18- Erzurumspor - 9 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 12. hafta

17- Kayserispor - 10 Puan

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