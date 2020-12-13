İşte Alanyaspor'un Beşiktaş karşısında penaltı kazandığı pozisyon

Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmanın 26. dakikasında Akdeniz ekibi, VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. Bakasetas penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı. İşte o pozisyon...

Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmanın 26. dakikasında Akdeniz ekibi, penaltı kazandı.



Siyah-beyazlı takımda ceza sahası içinde Rachid Ghezzal'ın eline çarpan top sonrası hakem Atilla Karaoğlan, VAR incelemesi sonucunda beyaz noktayı gösterdi.



Bakasetas ise penaltıyı gole çevirdi ve takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.

İşte o pozisyon:



Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...

DİĞER