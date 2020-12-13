13 Aralık 2020, Pazar

ALANYASPOR

İşte Alanyaspor'un Beşiktaş karşısında penaltı kazandığı pozisyon

İşte Alanyaspor'un penaltı kazandığı pozisyon
ALANYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 Giriş Tarihi: 13.12.2020

'in 12. haftasında , sahasında 'ı konuk etti. Karşılaşmanın 26. dakikasında ekibi, VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. Bakasetas penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı. İşte o pozisyon...

'in 12. haftasında , sahasında 'ı konuk etti. Karşılaşmanın 26. dakikasında ekibi, penaltı kazandı.

Siyah-beyazlı takımda ceza sahası içinde Rachid Ghezzal'ın eline çarpan top sonrası hakem Atilla Karaoğlan, VAR incelemesi sonucunda beyaz noktayı gösterdi.

Bakasetas ise penaltıyı gole çevirdi ve takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.

İşte o pozisyon:


Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...

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