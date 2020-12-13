13 Aralık 2020, Pazar
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Alanyaspor - Beşiktaş maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan flaş yorum!
Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, siyah beyazlılarla ilgili açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ı eleştiren Toroğlu, "Beşiktaş bugün kazanacak futbolu oynamadı" ifadelerini kullandı.
13.12.2020
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