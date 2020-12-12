12 Aralık 2020, Cumartesi

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Hatayspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Hatayspor - Karagümrük maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 Giriş Tarihi: 12.12.2020

'in 12. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Hatayspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Karagümrük maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

HATAYSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Karagümrük maçı 12 Aralık Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Pablo, Yusuf Abdioğlu, Strahil Popov, Burak Çamoğlu, Isaac Sackey, Selim Ilgaz, Babajide Akintola, Adama Traore, Rayane Aabid, Diouf.

Karagümrük: Viviano, Enzo Roco, Fatih Kuruçuk, Biglia, Ndao, Ndiaye, Ramazan Civelek, Balkovec, Erik Sabo, Jimmy Durmaz, Sobiech.

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