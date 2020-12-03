03 Aralık 2020, Perşembe

SÜPER LİG

Fotomaç Ödül Töreni'nde Süper Lig'in en'leri belli oldu!

Yılın en'leri ödülleri sahiplerini buldu!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 Giriş Tarihi: 03.12.2020

Türkiye’nin en çok okunan spor gazetesi tarafından düzenlenen ’in En sona erdi. A Spor'dan canlı yayınlanan törende, "Yılın En İyileri"ne sahne olan törene birçok camiadan önemli kişiler katıldı.

Gazetesi tarafından düzenlenen 'in En büyük bir heyecana sahne oldu. Geçtiğimiz sezondan bu yana en iyilerin seçildiği tören A Spor'dan naklen yayınlandı.

Süper Ligin enleri belli oldu! İşte ödül töreninden kareler SÜPER LİG'İN EN'LERİ BELLİ OLDU! İŞTE ÖDÜL TÖRENİNDEN KARELER

İŞTE VERİLEN ÖDÜLLER

Turkuvaz Medya Onur Ödülü: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

Fotomaç Özel Ödülü: TFF Başkanı Nihat Özdemir

Türk Futbolu'nda Fark Yaratan Teknik Direktör: Şenol Güneş

Türk Futbolu'na Üstün Hizmet Onur Ödülü - Emre Belözoğlu (Fenerbahçe)

Fotomaç Ödül Töreni'nde Süper Lig'in en'leri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası Onur Ödülü - Ahmet Ağaoğlu (Trabzonspor)

Yılın Kalecisi - Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Yılın Forveti - Alexander Sörloth (Trabzonspor)

Mustafa Cengiz resmen açıkladı! İşte Fernando Muslera'nın dönüş tarihi

Yılın En Değerli Türk oyuncusu - Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)

Yılın En Değerli Yabancı Futbolcusu - Fernando Muslera (Galatasaray)

Yılın Savunma Oyuncusu - Marcao (Galatasaray)

Yılın Jokeri - Atiba Hutchinson (Beşiktaş)

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan transfer sözleri!

Yılın Orta Saha Oyuncusu - Ozan Tufan (Fenerbahçe)

Yılın Kulüp Başkanı - Mecnun Otyakmaz (Sivasspor)

Yılın Takımı - Medipol Başakşehir

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Atiba açıklaması! "Ne zaman isterse..."

Yılın Kanat Oyuncusu - Edin Visca (Başakşehir)

Yılın Teknik Direktörü - Okan Buruk (Başakşehir)

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