Fotomaç Ödül Töreni'nde Süper Lig'in en'leri belli oldu!

Türkiye’nin en çok okunan spor gazetesi Fotomaç tarafından düzenlenen Süper Lig’in En İyileri Ödül Töreni sona erdi. A Spor'dan canlı yayınlanan törende, "Yılın En İyileri"ne sahne olan törene birçok camiadan önemli kişiler katıldı.

Fotomaç Gazetesi tarafından düzenlenen Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni büyük bir heyecana sahne oldu. Geçtiğimiz sezondan bu yana en iyilerin seçildiği tören A Spor'dan naklen yayınlandı.

İŞTE VERİLEN ÖDÜLLER

Turkuvaz Medya Onur Ödülü: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

Fotomaç Özel Ödülü: TFF Başkanı Nihat Özdemir

Türk Futbolu'nda Fark Yaratan Teknik Direktör: Şenol Güneş

Türk Futbolu'na Üstün Hizmet Onur Ödülü - Emre Belözoğlu (Fenerbahçe)

Ziraat Türkiye Kupası Onur Ödülü - Ahmet Ağaoğlu (Trabzonspor)

Yılın Kalecisi - Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Yılın Forveti - Alexander Sörloth (Trabzonspor)

Yılın En Değerli Türk oyuncusu - Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)

Yılın En Değerli Yabancı Futbolcusu - Fernando Muslera (Galatasaray)

Yılın Savunma Oyuncusu - Marcao (Galatasaray)

Yılın Jokeri - Atiba Hutchinson (Beşiktaş)

Yılın Orta Saha Oyuncusu - Ozan Tufan (Fenerbahçe)

Yılın Kulüp Başkanı - Mecnun Otyakmaz (Sivasspor)

Yılın Takımı - Medipol Başakşehir

Yılın Kanat Oyuncusu - Edin Visca (Başakşehir)

Yılın Teknik Direktörü - Okan Buruk (Başakşehir)

DİĞER