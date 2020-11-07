Kasımpaşa 2-2 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım iki defa öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve müsabaka 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım iki defa öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve müsabaka 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Kasımpaşa'nın gollerini Koita ve Hodzic kaydederken, konuk takımın gollerini ise Sıdney Sam attı.

DİĞER