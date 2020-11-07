07 Kasım 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Kasımpaşa 2-2 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

Kasımpaşa'da puanlar paylaşıldı!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 Giriş Tarihi: 07.11.2020

'in 8. haftasında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım iki defa öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve müsabaka 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

'in 8. haftasında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım iki defa öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve müsabaka 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Kasımpaşa'nın gollerini Koita ve Hodzic kaydederken, konuk takımın gollerini ise Sıdney Sam attı.

Gaziantep FK 3-1 Beşiktaş | MAÇ SONUCU - ÖZET

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Alanyaspor - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu Alanyaspor - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu
BB Erzurumspor - Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? BB Erzurumspor - Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör