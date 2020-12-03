Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin faturası kesildi! İşte PFDK kararları
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarını açıkladı. Kurul, Beşiktaş'a 150 bin TL, Fenerbahçe'ye ise 109 bin TL para cezası verirken; Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen ihtar cezası aldı
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun almış olduğu kararlar şu şekilde:
1- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü idarecisi UĞUR BAĞBAŞLIOĞLU'nun, 28.11.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti ve tehdidi nedeniyle 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 28.11.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. antrenörü YILMAZ BAL'ın, müsabakanın devre arasında akredite edilmediği soyunma odası koridorlarına girmesi ve akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. antrenörü YILMAZ BAL'ın, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. sporcusu SELİM AY'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. sporcusu ABDULLAH DURAK hakkında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. sporcusu BRAIAN JOSE SAMUDIO SEGOVIA hakkında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
3- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübünün, 29.11.2020 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasında, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü başkanı ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK'ün, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
4- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü teknik sorumlusu RIZA ÇALIMBAY'ın, 30.11.2020 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
5- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 29.11.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
FENERBAHÇE A.Ş.'nin, kulüp resmi sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi ALPER PİRŞEN'in, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
6- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 29.11.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrası yapılacak flaş röportajların 30 dakika içerisinde tamamlanmamasından dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi ENİS ULUSOY'un, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
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