03 Aralık 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Atiba açıklaması! "Ne zaman isterse..."

Çebi'den Atiba açıklaması! Ne zaman isterse...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 Giriş Tarihi: 03.12.2020

Fotomaç Gazetesi tarafından düzenlenen 'in En İyileri Ödülleri'ne katılan Başkanı , "Yılın Jokeri" seçilen Atiba'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Çebi Kanadalı yıldız için, "İstediği zaman sözleşmesini yenileyebilir" ifadelerini kullandı.

'ta başkan , Fotomaç'ın organize ettiği sezonun en iyileri ödül töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi, takımın tecrübeli oyuncusu 'la ilgili sözleşme iddialarına da yanıt verdi.

"Atiba istediği zaman sözleşmesini yenileyebilir" diyen Başkan Çebi, sözlerine şöyle devam etti:

Atiba bizim için özel bir futbolcu. Ne zaman isterse kontratını getirip altına imza atıp yenileyebilir. Bu yetkiyi biz ona veriyoruz. Çünkü o bunu hak etti.

Yönetim harekete geçti! Atiba... haberin devamı

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