Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Atiba açıklaması! "Ne zaman isterse..."

Fotomaç Gazetesi tarafından düzenlenen Süper Lig'in En İyileri Ödülleri'ne katılan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Yılın Jokeri" seçilen Atiba'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Çebi Kanadalı yıldız için, "İstediği zaman sözleşmesini yenileyebilir" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, Fotomaç'ın organize ettiği sezonun en iyileri ödül töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi, takımın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson'la ilgili sözleşme iddialarına da yanıt verdi.

"Atiba istediği zaman sözleşmesini yenileyebilir" diyen Başkan Çebi, sözlerine şöyle devam etti:

Atiba bizim için özel bir futbolcu. Ne zaman isterse kontratını getirip altına imza atıp yenileyebilir. Bu yetkiyi biz ona veriyoruz. Çünkü o bunu hak etti.

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