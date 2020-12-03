Mustafa Cengiz resmen açıkladı! İşte Fernando Muslera'nın dönüş tarihi

Fotomaç Gazetesi tarafından düzenlenen Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nde konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Yılın En Değerli Yabancı Oyuncusu" seçilen Fernando Muslera'yla ilgili konuştu. Cengiz, Muslera'nın Ocak ayında döneceğini açıkladı. | Son dakika Galatasaray haberleri

Fotomaç Gazetesi tarafından organize edilen 2019-2020 sezonunun en'leri ödül törenine futbol camiasının önde gelen isimleri katıldı. Törende, Sezonun En İyi Yabancı Oyuncusu ödülü Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'ya verildi.

Fotomaç Ödül Töreni'nde Muslera'nın yerine ödülü almak için sahneye çıkan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tecrübeli eldivenin ocak ayında sahalara döneceğini söyledi.

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor deplasmanında ayağı kırılan kaleci Muslera, geçtiğimiz günlerde antrenmanlara başlamıştı.

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