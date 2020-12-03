03 Aralık 2020, Perşembe

GALATASARAY

Mustafa Cengiz resmen açıkladı! İşte Fernando Muslera'nın dönüş tarihi

Cengiz resmen açıkladı! İşte Muslera'nın dönüş tarihi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 Giriş Tarihi: 03.12.2020

Fotomaç Gazetesi tarafından düzenlenen 'in En İyileri Ödül Töreni'nde konuşan Başkanı , "Yılın En Değerli Yabancı Oyuncusu" seçilen 'yla ilgili konuştu. Cengiz, Muslera'nın Ocak ayında döneceğini açıkladı. | Son dakika Galatasaray haberleri

Fotomaç Gazetesi tarafından organize edilen 2019-2020 sezonunun en'leri ödül törenine futbol camiasının önde gelen isimleri katıldı. Törende, Sezonun En İyi Yabancı Oyuncusu ödülü 'ın Uruguaylı kalecisi 'ya verildi.

Fotomaç Ödül Töreni'nde Muslera'nın yerine ödülü almak için sahneye çıkan Galatasaray Başkanı , tecrübeli eldivenin ocak ayında sahalara döneceğini söyledi.

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor deplasmanında ayağı kırılan kaleci Muslera, geçtiğimiz günlerde antrenmanlara başlamıştı.

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