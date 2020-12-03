Süper Lig'in en'leri belli oldu! İşte ödül töreninden kareler

Futbolun farklılıkların ortak noktası olduğunu söyleyen Şenol Güneş, "Farklılıklar bizim zenginliğimiz olsun. Kendimi de sadece katkı yapan kişi olarak görüyorum. Türkiye'nin en ücra köşesine ulaşabilmişsek, katkı yapabilmişsek eğer, en güzel ödül budur. Çocukluğumda serserilerin işi denilen futbolun bugün ne kadar popüler hale geldiğini, ekonominin nasıl büyüdüğünü gördük. Eksiklerimiz tabii ki var. Benim çocukluğumdaki yokluktan çok daha büyük bir zenginliğe geldik. Ödül verenleri de alanları da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



İşte ödül töreninden kareler...