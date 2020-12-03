03 Aralık 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Süper Lig'in en'leri belli oldu! İşte ödül töreninden kareler

Fotomaç Gazetesi tarafından düzenlenen Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni son buldu. A Spor'dan canlı yayınlanan ve birçok camiadan temsilcilerin katıldığı törende en iyiler ödüllerini aldı. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 03.12.2020 15:52
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Süper Lig'in en'leri belli oldu! İşte ödül töreninden kareler

Fotomaç Gazetesi tarafından düzenlenen 2019-2020 Sezonu Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, rahatsızlıkları nedeniyle ödül törenine katılamayan isimler oldu.

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Süper Lig'in en'leri belli oldu! İşte ödül töreninden kareler

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaraylı futbolcu Marcao ve spor dünyasından birçok isim ödül töreninde hazır bulundu.

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Süper Lig'in en'leri belli oldu! İşte ödül töreninden kareler

Törene katılamayan isimler, ödüllerini online olarak katılım göstererek aldı. Onur Ödülü, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na verildi. Fotomaç Özel Ödülü, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in oldu.

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Süper Lig'in en'leri belli oldu! İşte ödül töreninden kareler

Türk Futbolunda Fark Oluşturan Teknik Direktör Ödülü, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e verildi. Güneş ödülünü, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem'in elinden aldı.

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Süper Lig'in en'leri belli oldu! İşte ödül töreninden kareler

Futbolun farklılıkların ortak noktası olduğunu söyleyen Şenol Güneş, "Farklılıklar bizim zenginliğimiz olsun. Kendimi de sadece katkı yapan kişi olarak görüyorum. Türkiye'nin en ücra köşesine ulaşabilmişsek, katkı yapabilmişsek eğer, en güzel ödül budur. Çocukluğumda serserilerin işi denilen futbolun bugün ne kadar popüler hale geldiğini, ekonominin nasıl büyüdüğünü gördük. Eksiklerimiz tabii ki var. Benim çocukluğumdaki yokluktan çok daha büyük bir zenginliğe geldik. Ödül verenleri de alanları da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

İşte ödül töreninden kareler...

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