29 Kasım 2020, Pazar

SÜPER LİG

Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kartal Kadıköy'de seriyi bitirdi! 7 gol 1 kırmızı kart
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 Giriş Tarihi: 29.11.2020

'in 10. haftasındaki dev derbide deplasmanda 'yi Aboubakar (2), ve N'Sakala'nın golleriyle 4-3 mağlup ederek 15 yıl aradan sonra Kadıköy'de galip geldi. Sarı-lacivertlilerin Cisse ve (2) ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

'in 10. haftasında ile , 'nda kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, rakibini 4 ve 20. dakikalarda , 53. dakikada ve 88. dakikada Fabrice N'Sakala'nın attığı gollerle 4-3 mağlup ederek Kadıköy'deki 15 yıllık galibiyet hasretini sonlandırdı. Sarı-lacivertlilerin 34. dakikada ve 68 ve 90+7. dakikalarda ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 16'ya çıkararak 4. sıraya yükseldi. Bu sezonki 2. yenilgisini alan Fenerbahçe ise 20 puanda kalarak 3. sıraya geriledi.

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FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Novak, Gustavo , Sosa, Ozan, Pelkas, Perotti, Cisse

Beşiktaş: Utku, Rosier, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

SERİ SONA ERDİ!

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ederek 15 yıl aradan sonra Kadıköy'de galip geldi. Siyah-beyazlılar, sarı-lacivertli takımı Kadıköy'de en son 2004/2005 aynı skorla yenmişti.

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MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 10. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş, geçen hafta 'i 3-2 yendiği karşılaşmaya göre tek değişiklikle sahada yer aldı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü , Medipol Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve derbi maçta forma giyemeyen 'ün yerine Valentin Rosier'e şans verdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif olduğu için Medipol Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyen Rosier, savunmanın sağında görev aldı.

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Yalçın, kırmızı kart cezalısı 'nun yerine Medipol Başakşehir mücadelesinde olduğu gibi Utku Yuvakuran'a görev verdi.

Savunmanın göbeğinde yine Necip Uysal ve Francisco Montero'yu tercih eden Yalçın, sol bekte ise genç oyuncu Rıdvan Yılmaz'ı görevlendirdi.

Medipol Başakşehir maçında savunmanın önünde uyumlu bir görüntü ortaya koyan Josef de Souza ile Atiba, derbi de aynı görevi yerine getirmeye çalıştı.

Rachid Ghezzal sağ kanatta, Cyle Larin ise sol kanatta takımına destek verdi. Bernard Mensah'ın hücuma dönük orta saha oynadığı Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar da gol aradı.

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OĞUZHAN, N'SAKALA, WELİNTON VE ATAKAN ÜNER KADRODA

Geçen hafta Kovid-19 ve sakatlıklardan dolayı kadroda yer alamayan , Fabrice N'Sakala, Welinton ve Atakan Üner, derbi maçın kadrosunda yer aldı.

Bu dört oyuncu, Fenerbahçe maçına yedek başladı.

Siyah-beyazlı ekipte 16 yaşındaki Emre Bilgin geçen haftaki gibi derbi maçta yedekler arasında yer aldı. Beşiktaş'ta ayrıca Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Kartal Kayra Yılmaz ile Serdar Saatçi ilerleyen dakikalarda şans bekledi.

6 EKSİK

Beşiktaş, derbi mücadelesine Kovid-19, sakatlık ve kırmızı kart cezasından dolayı 5 eksikle çıktı.

Kırmızı kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra sarı kart cezalısı Dorukhan Toköz, kadroda bulunamadı.

Sakat ve Adem Ljajic derbi maçta takımlarını yalnız bıraktı. Domagoj Vida ile Ajdin Hasic de derbi maçın kadrosunda yer alamadı.

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DE SOUZA ESKİ TAKIMINA KARŞI

Siyah-beyazlı ekibin bu sezon transfer ettiği Josef de Souza, eski takımına karşı görev aldı.

Fenerbahçe'nin 2015-2016 sezonunda Brezilya ekibi 'dan transfer ettiği De Souza, 2018-2019'un başına kadar sarı-lacivertli formayı giydi.

Sarı-lacivertli ekipte 96 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'ta şu ana dek 4 karşılaşmada süre aldı.

Pandemiden dolayı seyircisiz oynanan maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan Beşiktaşlı futbolcular, Kadıköy'deki karşılaşmalarda siyah-beyazlı taraftarların daha önce yer aldığı deplasman tribününe giderek sembolik şekilde bu bölümü alkışladı.

Bu tribünde ayrıca vefat eden siyah-beyazlı taraftarların fotoğrafları da konuldu.

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