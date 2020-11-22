22 Kasım 2020, Pazar

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Hatayspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Hatayspor - Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 Giriş Tarihi: 22.11.2020

'in 9. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hatayspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? beIN Sports izle...

'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili merak edilenler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HATAYSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Rizespor maçı 22 Kasım Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR - RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Popov, Soner Örnek, Pablo Santos, Katranis, Rayane Aabid, Adama Traore, Selim Ay, Helder Barbosa, Göhan Karadeniz, Mame Diouf

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Selim Ay, Chatziisaias, Melnjak, Baiano, Abdullah, Michalak, Samudio, Boldrin, Remy

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