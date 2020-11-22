Hatayspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor ile Rizespor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hatayspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? beIN Sports izle...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Hatayspor ile Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili merak edilenler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HATAYSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Rizespor maçı 22 Kasım Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR - RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Popov, Soner Örnek, Pablo Santos, Katranis, Rayane Aabid, Adama Traore, Selim Ay, Helder Barbosa, Göhan Karadeniz, Mame Diouf

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Selim Ay, Chatziisaias, Melnjak, Baiano, Abdullah, Michalak, Samudio, Boldrin, Remy

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