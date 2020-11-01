01 Kasım 2020, Pazar

SÜPER LİG

Çaykur Rizespor 1-0 Kayserispor | MAÇ SONUCU

Rize'de Remy sahnede!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 Giriş Tarihi: 01.11.2020

’in 7. haftasında sahasında ile karşılaşan , mücadeleden yıldız forveti Remy’nin golü ile 1-0 galip ayrıldı.

'in 7. haftasında ile kozlarını paylaştı. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Rizespor 1-0'lık skorla galip tamamladı.

Atmacalar'a üç puanı getiren golü 33. dakikada Loic Remy kaydetti. Süper Lig'de son 3 haftayı boş geçmeyen Fransız yıldız, toplam gol sayısını 6'ya çıkardı.

Karadeniz ekibi bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetini alırken, puanını 11'e yükseltti.

Son iki maçını kaybeden Kayserispor ise 6 puanda kaldı.

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