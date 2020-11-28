Çaykur Rizespor 0-4 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u Mbaye Diagne (3) ve Taylan Antalyalı'nın attığı gollerle 4-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Hakem Atilla Karaoğlan'ın yönettiği ve beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanan mücadelede sarı-kırmızılılar, rakibini 45+2, 52 ve 79. dakikalarda Mbaye Diagne ve 86. dakikada Taylan Antalyalı'nın attığı gollerle 4-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
Öte yandan Karadeniz ekibinde Fernando Boldrin, 77. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Galatasaray bu sonuçla puanını 20'ye çıkararak maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.12 puanda kalan Çaykur Rizespor ise 10. sırada kendine yer buldu.
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, 5 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Hatayspor'u konuk edecek. Çaykur Rizespor ise 6 Aralık Pazar günü deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak.
ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Donsah, Abdullah, Boldrin, Fabricio, Samudio, Skoda
Galatasaray: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Akbaba, Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan, Diagne
MAÇTAN NOTLAR
Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray'da sakatlık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 7 futbolcu forma giyemedi.
Sarı-kırmızılı takımında sakatlığı devam eden Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için izolasyon süreçleri devam eden Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda, Ryan Babel ve Okan Kocuk müsabakanın kadrosunda yer almadı.
Teknik direktör Fatih Terim, geçen hafta oynanan Hes Kablo Kayserispor maçının kadrosunda tek değişikliğe gitti. Terim, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Saracchi'nin yerine Emre Taşdemir'e defansta görev verdi.
Galatasaray maça Fatih Öztürk, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan ve Mbaye Diagne 11'i ile başladı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde ise Kerem Yusuf Ersunar, Şener Özbayraklı, Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Luyindama, Emin Bayram, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol oturdu.
OĞULCAN ÇAĞLAYAN ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK 11'DE
Galatasaray'da sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Oğulcan Çağlayan, sarı-kırmızılı formayla ilk kez eski takımına karşı maça 11'de çıktı.
Oğulcan Çağlayan, yeşil-mavili ekip ile sözleşmesini tek taraflı feshetmiş ve Galatasaray'a transfer olmuştu.
ÇAYKUR RİZESPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK
Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Stjephan Tomas, Atakaş Hatayspor maçı kadrosuna göre yeşil-mavili ekipte tek oyuncu değişikliği ile takımını sahaya sürdü. Yeşil-mavililerde Onur Bulut'un yerine maçta Samudio görev aldı.
Rize ekibinde, Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından geçen hafta Hatay deplasmanında yedek başlayan golcü oyuncu Remy ile sakatlığı nedeniyle iki haftadır oynamayan Fernando, yedek kulübesinde yer aldı.
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