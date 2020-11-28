28 Kasım 2020, Cumartesi

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Başakşehir 3-3 Denizlispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Başakşehir 90+7'de yıkıldı!
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Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 Giriş Tarihi: 28.11.2020

'in 10. haftasında sahasında 'u konuk etti. Mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi.

'in 10. haftasında sahasında 'u konuk etti. Mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi.

Başakşehir'in golleri; Gulbrandsen (2) ve Demba Ba'dan geldi.

Konuk ekip Denizlispor'un gollerini ise Özer Özdemir, Rodellaga ve Murawski (p) kaydetti.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 14 yaparken, Denizlispor 6 puanda kaldı.

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