Süper Lig'in 10. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Denizlispor'u konuk etti. Mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi.

Süper Lig'in 10. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Denizlispor'u konuk etti. Mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi.



Başakşehir'in golleri; Gulbrandsen (2) ve Demba Ba'dan geldi.



Konuk ekip Denizlispor'un gollerini ise Özer Özdemir, Rodellaga ve Murawski (p) kaydetti.



Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 14 yaparken, Denizlispor 6 puanda kaldı.

DİĞER