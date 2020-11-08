08 Kasım 2020, Pazar

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Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 Giriş Tarihi: 08.11.2020

'in 8. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Son iki maçını kazanan Galatasaray 3'te 3 yaparak zirve takibini sürdürmek istiyor. Sivasspor ise 3 puanı almak ve yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray maçı izle...

'de heyecan devam ediyor. ile kozlarını paylaşacak. Hafta içinde Karabağ'ı yenen Sivasspor, Galatasaray karşısında mutlak galibiyet alarak çıkış yakalamak istiyor. Son 2 maçı kazanan Galatasaray ise ve Alanyaspor'un puan kaybettiği hafta kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merakla araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Galatasaray maçı 8 Kasım Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Robin, Caner, Uğur, Erdoğan, Hakan, Claudemir, Fayçal, Gradel, Kayode

GALATASARAY: Okan, Omar, Luyindama, Donk, Linnes, Feghouli, Taylan, Etebo, , Emre, Babel

29. RANDEVU

Sivasspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 28 kez kozlarını paylaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 18 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de kırmızı-beyazlılar rakibini mağlup etmeyi başardı. 5 maçta ise kazanan çıkmadı. Lig maçlarında Aslan'ın 62 golüne, Yiğidolar 36 golle karşılık verdi.
İki takım arasında geçtiğimiz sezon 'da oynanan maçı Galatasaray 3-2 kazanırken, Sivas'taki mücadele ise 2-2 sona ermişti.

2 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ VAR

Sezona üst üste iki galibiyetle başlayan Galatasaray daha sonra oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Son iki müsabakada BB Erzurumspor ve MKE Ankaragücü'nü mağlup eden sarı-kırmızılılar, Sivas deplasmanında da bunu sürdürmek istiyor.

SİVAS DEPLASMANINDA EN SON GALİBİYET 2015'TE

Galatasaray, Sivasspor'u deplasmanda en son 21 Şubat 2015 tarihinde oynadığı Süper Lig maçında 3-2'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar daha sonra rakibiyle Sivas'ta oynadığı 4 lig ve 1 maçında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

BU SEZON DEPLASMANDA 3'TE 2

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon dış sahada 3 karşılaşma oynadı. Aslan söz konusu mücadelelerde ve BB Erzurumspor'u yenerken, Kasımpaşa'ya ise mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 6 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.

LUYİNDAMA İLE BELHANDA SINIRDA

Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesinde iki futbolcu sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Christian Luyindama ile Younes Belhanda, maçta sarı kart görmeleri halinde milli aradan sonra 9. haftada Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.
Galatasaray'da , Marcao ve Marcelo Saracchi'nin sakatlıkları bulunuyor. Falcao'nun oynaması beklenmezken, Marcao ve Saracchi'nin ise durumu son antrenmandan sonra belli olacak.

EMRE KILINÇ ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK KEZ

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Emre Kılınç, eski takımı Sivasspor'a karşı ilk kez mücadele edecek. 26 yaşındaki futbolcu, Sivasspor ile sözleşmesi bittikten sonra yaz transfer döneminde Galatasaray'a gitmişti. Emre, 3.5 sezon Sivasspor forması giymişti.

DÜDÜK ABDULKADİR BİTİGEN'DE

Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını ile Ceyhun Sesigüzel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.

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