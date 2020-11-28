28 Kasım 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Fatih Terim'den Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı sonrası flaş Diagne sözleri!

Terim'den çarpıcı Diagne sözleri! Gol atmaması...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 Giriş Tarihi: 28.11.2020

Teknik Direktörü , 4-0 kazandıkları maçı sonrası yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Terim, hat-trick yaparak galibiyette önemli rol oynayan ile ilgili de konuştu. İşte detaylar...

'in 10. haftasında , deplasmanda 'u 4-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan teknik direktör , attığı 3 golle maça vuran ile ilgili de konuştu. İşte tecrübeli teknik adamın maç sonu açıklamaları:

PENALTIDA RİZESPORLU OYUNCU HALİ DOĞAL HALDİR

"Oyun başından 93. dakikanın sonuna kadar oyuna hakim, istediğini yapan, 4 gol atıp bunun iki misli kaçıran, rakibe pozisyon vermeyen, kaleyi bulan şutu yok neredeyse. Penaltıda Rizesporlu oyuncunun hali, doğal haldir. VAR'dan veriliyor penaltı. Hakem kuralı uyguladığı için bir şey söylemem. Penaltı ama bu iş futbolun doğasından yavaş yavaş çıkıyor."

ELİT TAKIMLARIN OYUN MODELİNİ ORTAYA KOYDUK

"Dünyadaki elit takımların oyun modelini ortaya koyduk. Hücum futbolu ve atak oyunu. Kazanan model budur. İnşallah bunun üzerine koyarak devam ederiz. 1. bölgeden çıkış, 2. bölgeyi kullanma, 3. bölgeye girme, alan yaratma, aklınıza gelecek her şeyi yaptılar. 4'ten fazla da olabilirdi. Oyunun hiçbir anında kontrolü vermedik. Düşünün sonradan bir 10-15 dakika oynayan Jesse bile 2 net pozisyona girdi."

İKİ KIRIK BİR BAĞ BIRAKMIŞTIK, BU SEFER 3 PUANLA DÖNÜYORUZ

"Burada iki kırık, bir bağ bırakmıştık. Bu sefer 3 puanla ve farkla sonuçla dönüyoruz."

MÜMKÜN OLSA HİÇ OYUNCU DEĞİŞTİRMEZDİM

"Galatasaray takımı bu zevk veren oyunuyla, geçen hafta bir 45 vardı, bu hafta 93 var. Genciyle, sonradan gireniyle, oynayanıyla tebriği, bravoyu hak ediyorlar. Mümkün olsa hiç oyuncu değiştirmezdim. Zevk aldım kenarda. Zevk veren oyuncularla devam etmek isterdim. Çok mutluyum."

DIAGNE'NİN GOL ATMAMASI SÜRPRİZ OLUR

"Diagne golcü bir oyuncu, atmaması sürpriz olur. Görevi de o. Yine ilk yarı kaleciye çarpan boş kaleye toplar oldu ama sonunda iyi bir dönüş yaptı. Memnunum. Sakat olmalarına rağmen Emre Taşdemir, Luyindama ve Etebo'nun kafileye gelip 'İstediğiniz zaman oynarız, elimizden geleni yaparız. Bir daha sakatlanırız gerekirse.' dediler. Teşekkür ediyorum.

KENARDA ZEVK ALDIM

"Kenarda zevk aldım. Zevk veren oyuncularla devam etmek isterdim. Bu oyun ve oynayanlar unutulmayacaktır. Seviyeli rekabet bizi başka yere taşır. Bu memnuniyet vericidir. Giren çıkanın fark etmediği bir ortam yaratabilirsek bizim için büyük bir aşama olur."

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