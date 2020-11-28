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Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçında kazandığı penaltı kararı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının ilk yarısının ardından tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Sarı-kırmızılıların kazandığı penaltıyı yorumlayan Toroğlu, “Galatasaray'ın kazandığı penaltı beni tatmin etmedi, beni kesmedi ama müdahale var.” ifadelerini kullandı.
28.11.2020
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