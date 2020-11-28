28 Kasım 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçında kazandığı penaltı kararı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının ilk yarısının ardından tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Sarı-kırmızılıların kazandığı penaltıyı yorumlayan Toroğlu, “Galatasaray'ın kazandığı penaltı beni tatmin etmedi, beni kesmedi ama müdahale var.” ifadelerini kullandı.
28.11.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- GOL | Borussia Dortmund 1-2 Köln
- Isabelle Haak grubun en iyi oyuncusu seçildi!
- GOL | Borussia Dortmund 1-2 Köln
- Süper Lig ekibinin yeni hocasını canlı yayında açıkladı
- Yalçın Ayhan: "Mert Hakan, Çok Büyük Yeteneklere Sahip" / Son Sayfa / 22.11.2020
- Galatasaray Çaykur Rizespor deplasmanında!
- Avcı: Takım savunmasını iyi yaptık
- GOL | Borussia Dortmund 0-1 Köln
- Dalcı: Bir puan almamız gerekiyordu
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları