28 Kasım 2020, Cumartesi

GALATASARAY

İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçında kazandığı penaltı pozisyonu!

İşte G.Saray'ın penaltı kazandığı pozisyon!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 Giriş Tarihi: 28.11.2020

'in 10. haftasında ile karşılaşan , ilk yarının sonlarına doğru Melnjak'ın Emre Akbaba'ya müdahalesi sonrası penaltı kazandı. İşte o pozisyon... | Son dakika Galatasaray haberleri

'in 10. haftasında ile , Çaykur Didi Stadyumu'nda kozları paylaştı. Sarı-kırmızılı takım, ilk yarının sonlarına doğru Dario Melnjak'ın Emre Akbaba'ya müdahalesi sonrası VAR kararıyla penaltı kazandı. Topun başına geçen Mbaye Diagne, penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi.

İşte o pozisyon:

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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