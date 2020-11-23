Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların golü Diagne'den (p) gelirken, konuk ekibin golünü Campanharo kaydetti.

Süper Lig'in 9. haftasının kapanış maçında Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaştı. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Galatasaray'ın golü 63. dakikada Diagne'de (p) gelirken, Kayseri ekibinin golünü 71. dakikada Campanharo kaydetti.

Öte yandan Kayserispor'da Muğdat Çelik, mücadelenin 62. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Galatasaray bu sonuçla puanını 17'ye yükselterek 3. sırada yer aldı. Bu sezonki 5. beraberliğini alan Kayserispor ise 7 puanla 18. sırada kendine yer buldu.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR İLK 11'LER

Galatasaray: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Feghouli, Oğulcan, Diagne

Kayserispor: Lung, Yasir, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Attamah, Campanharo, Manuel Fernandes, Muğdat, Lennon, Alibec

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 9. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk eden Galatasaray'da sakatlık ve yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları nedeniyle 6 futbolcu kadroda yer almadı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı takımında sakatlığı devam eden Radamel Falcao ile Covid-19 testleri pozitif çıkan Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Okan Kocuk ve Younes Belhanda müsabakanın kadrosunda bulunmadı.

Galatasaray'da tedavileri tamamlanan Christian Luyindama, Peter Etebo ve Emre Taşdemir ise maçta yedekler arasında yer aldı.

Galatasaray maça Fatih Öztürk, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan ve Mbaye Diagne 11'i ile başladı.

Ev sahibi ekibin yedek kulübesinde ise Luyindama, Etebo ve Emre Taşdemir'in yanı sıra Kerem Yusuf Ersunar, Şener Özbayraklı, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emin Bayram, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol oturdu.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN İLK KEZ İLK 11'DE

Galatasaray'da sezon başında transfer edilen Oğulcan Çağlayan, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir maça 11'de çıktı.

Oğulcan Çağlayan, Galatasaray'da daha önce iki maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.

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