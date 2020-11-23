23 Kasım 2020, Pazartesi

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Galatasaray 1-1 Kayserispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Eksik Aslan Kayseri'ye takıldı!
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Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 Giriş Tarihi: 23.11.2020

'in 9. haftasında , sahasında ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların golü Diagne'den (p) gelirken, konuk ekibin golünü Campanharo kaydetti.

'in 9. haftasının kapanış maçında ile , Stadı'nda kozlarını paylaştı. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

'ın golü 63. dakikada Diagne'de (p) gelirken, ekibinin golünü 71. dakikada Campanharo kaydetti.

Öte yandan Kayserispor'da Muğdat Çelik, mücadelenin 62. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Galatasaray bu sonuçla puanını 17'ye yükselterek 3. sırada yer aldı. Bu sezonki 5. beraberliğini alan Kayserispor ise 7 puanla 18. sırada kendine yer buldu.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR İLK 11'LER

Galatasaray: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Feghouli, Oğulcan, Diagne

Kayserispor: Lung, Yasir, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Attamah, Campanharo, , Muğdat, Lennon, Alibec

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 9. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk eden Galatasaray'da sakatlık ve yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları nedeniyle 6 futbolcu kadroda yer almadı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı takımında sakatlığı devam eden ile Covid-19 testleri pozitif çıkan , , Omar Elabdellaoui, Okan Kocuk ve Younes Belhanda müsabakanın kadrosunda bulunmadı.

Galatasaray'da tedavileri tamamlanan Christian Luyindama, Peter Etebo ve Emre Taşdemir ise maçta yedekler arasında yer aldı.

Galatasaray maça , Martin Linnes, , Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, ve Mbaye Diagne 11'i ile başladı.

Ev sahibi ekibin yedek kulübesinde ise Luyindama, Etebo ve Emre Taşdemir'in yanı sıra Kerem Yusuf Ersunar, Şener Özbayraklı, Kerem Aktürkoğlu, , Emin Bayram, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol oturdu.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN İLK KEZ İLK 11'DE

Galatasaray'da sezon başında transfer edilen Oğulcan Çağlayan, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir maça 11'de çıktı.

Oğulcan Çağlayan, Galatasaray'da daha önce iki maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.

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