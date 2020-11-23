23 Kasım 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Fatih Terim'den Galatasaray - Kayserispor maçı öncesi 'hükmen mağlubiyet' açıklaması!

Terim'den 'hükmen mağlubiyet' açıklaması!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 Giriş Tarihi: 23.11.2020

Teknik Direktörü , maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Terim, "Milli ara bize hem sakatlık, hem pandemi açısından çok ağır geldi." derken, hükmen mağlubiyet ile ilgili "'nin düşüncesi için hükmen mağlubiyet değil. 42 hafta oynuyoruz biz. 'nı düşününce zaman sıkıntısı var. Erteleyip nereye koyacaksınız?" ifadelerini kullandı.

'in 9. haftasında Stadı'nda ile karşılaşan 'da teknik direktör , maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

MİLLİ ARA ÇOK AĞIR GELDİ

"Corona virüsünden dolayı olanlara geçmiş olsun, tüm takımlara. Milli ara bize hem sakatlık hem pandemi açısından ağır geldi ancak bu şansı alan oyuncularımın kendilerin everilen bu fırsatı değerlendireceğine umut ediyorum. Olaya bu taraftan bakıyorum. Bu kadar sakatımız, hastamız var deyip çok da bu çocuklara haksızlık etmek istiyorum. Umarım onlar da bu düşüncemi iç dünyalarında yaşarlar ve formayı vermemek için uğraşırlar. Galatasaray kimle oynarsa oynasın böyle olmak zorundadır."

TFF'NİN İŞİ KOLAY DEĞİL

"Pandeminin yakıp yıktığı ortamda 'nin de işi kolay değil. Burada şu anda rakam 30. 30'dan 14 gibi görünüyor. Şu anda erteleme diyor kural. Şu an hükmen mağlubiyet yok."

TFF'NİN YERİNDE OLSA KADRO RAKAMINI ARTIRIRIM

"TFF'nin düşüncesi için hükmen mağlubiyet değil. 42 hafta oynuyoruz biz. 'nı düşününce zaman sıkıntısı var. Erteleyip nereye koyacaksınız? Ben onların yerinde olsam kadro rakamını 30'u 35 yaparım, 40 yaparım. U17 oyuncularını da hazır tutmaya çalışıyoruz. Başımıza iş gelir diye. Bu maçlar her halükarda oynanabilir zaten."

ARA VERMEK ZORUNDA KALIRSAK SIKINTI OLUR

"Ertelemenin çok fazla olamayacağını düşünecek olursak, yarın bir gün karar alındı dedi ki, ülke adına 15 gün - 21 gün - 1 ay olur ise, bırakmak bir ara vermek zorunda kalırsak, esas sıkıntı o zaman. Her kafadan bir ses çıkacak o zaman, şöyle böyle olsun diye."

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