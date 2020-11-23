Fatih Terim'den Galatasaray - Kayserispor maçı öncesi 'hükmen mağlubiyet' açıklaması!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Terim, "Milli ara bize hem sakatlık, hem pandemi açısından çok ağır geldi." derken, hükmen mağlubiyet ile ilgili "TFF'nin düşüncesi ikinci yarı için hükmen mağlubiyet değil. 42 hafta oynuyoruz biz. Avrupa Şampiyonası'nı düşününce zaman sıkıntısı var. Erteleyip nereye koyacaksınız?" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 9. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
MİLLİ ARA ÇOK AĞIR GELDİ
"Corona virüsünden dolayı olanlara geçmiş olsun, tüm takımlara. Milli ara bize hem sakatlık hem pandemi açısından ağır geldi ancak bu şansı alan oyuncularımın kendilerin everilen bu fırsatı değerlendireceğine umut ediyorum. Olaya bu taraftan bakıyorum. Bu kadar sakatımız, hastamız var deyip çok da bu çocuklara haksızlık etmek istiyorum. Umarım onlar da bu düşüncemi iç dünyalarında yaşarlar ve formayı vermemek için uğraşırlar. Galatasaray kimle oynarsa oynasın böyle olmak zorundadır."
TFF'NİN İŞİ KOLAY DEĞİL
"Pandeminin yakıp yıktığı ortamda TFF'nin de işi kolay değil. Burada şu anda rakam 30. 30'dan 14 gibi görünüyor. Şu anda erteleme diyor kural. Şu an hükmen mağlubiyet yok."
TFF'NİN YERİNDE OLSA KADRO RAKAMINI ARTIRIRIM
"TFF'nin düşüncesi ikinci yarı için hükmen mağlubiyet değil. 42 hafta oynuyoruz biz. Avrupa Şampiyonası'nı düşününce zaman sıkıntısı var. Erteleyip nereye koyacaksınız? Ben onların yerinde olsam kadro rakamını 30'u 35 yaparım, 40 yaparım. U17 oyuncularını da hazır tutmaya çalışıyoruz. Başımıza iş gelir diye. Bu maçlar her halükarda oynanabilir zaten."
ARA VERMEK ZORUNDA KALIRSAK SIKINTI OLUR
"Ertelemenin çok fazla olamayacağını düşünecek olursak, yarın bir gün karar alındı dedi ki, ülke adına 15 gün - 21 gün - 1 ay olur ise, bırakmak bir ara vermek zorunda kalırsak, esas sıkıntı o zaman. Her kafadan bir ses çıkacak o zaman, şöyle böyle olsun diye."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları