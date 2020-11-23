23 Kasım 2020, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Galatasaray - Kayserispor maçına Silviu Lung damgası! Gözyaşlarına hakim olamadı

G.Saray - Kayseri maçına Lung damgası! Gözyaşlarına hakim olamadı
KAYSERİSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 Giriş Tarihi: 23.11.2020

'in 9. haftasında deplasmanına konuk olan 'da Silvu Lung şoku yaşanıyor. Yaptığı kurtarışlarla mücadeleye damga vuran Rumen kaleci, ilk yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Bir süre saha kenarında tedavi olan Lung, gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o anlar...

'de ile arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında konuk ekip adına talihsiz anlar yaşandı.

Kayserispor'da ilk olarak sol bek Yasir Subaşı sakatlandı ve 43. dakikada yerini Aziz Behich'e bıraktı. Daha sonra ise ilk yarıda 7 kritik kurtarış yapan Kayserri ekibinin başarılı kalecisi sakatlandı.

İlk yarının son anlarında topu uzaklaştırmak isteyen Rumen kaleci, sakatlandı ve gözyaşları içerisinde yerde kaldı. Oyunun son bölümünde sakat sakat oynayan Lung, ikinci yarının hemen başında yerini İsmail Çipe'ye bıraktı.







YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
Puan için oyuncularımı kutluyorum "Puan için oyuncularımı kutluyorum"
Eksik Aslan Kayseri'ye takıldı! Eksik Aslan Kayseri'ye takıldı!
Galatasaray - Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray - Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör