Galatasaray - Kayserispor maçına Silviu Lung damgası! Gözyaşlarına hakim olamadı

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olan Kayserispor'da Silvu Lung şoku yaşanıyor. Yaptığı kurtarışlarla mücadeleye damga vuran Rumen kaleci, ilk yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Bir süre saha kenarında tedavi olan Lung, gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o anlar...

Süper Lig'de Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında konuk ekip adına talihsiz anlar yaşandı.

Kayserispor'da ilk olarak sol bek Yasir Subaşı sakatlandı ve 43. dakikada yerini Aziz Behich'e bıraktı. Daha sonra ise ilk yarıda 7 kritik kurtarış yapan Kayserri ekibinin başarılı kalecisi Silviu Lung sakatlandı.

İlk yarının son anlarında topu uzaklaştırmak isteyen Rumen kaleci, sakatlandı ve gözyaşları içerisinde yerde kaldı. Oyunun son bölümünde sakat sakat oynayan Lung, ikinci yarının hemen başında yerini İsmail Çipe'ye bıraktı.















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