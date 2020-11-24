24 Kasım 2020, Salı

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Sivasspor'da 2 sporcu ve teknik heyetten 1 kişinin testleri pozitif çıktı

Sivasspor'a corona şoku!
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Giriş Tarihi: 24.11.2020

'da corona şoku yaşanıyor. Kırmızı beyazlılarda 2 sporcu ve teknik heyetten 1 kişinin testleri pozitif çıktı

'da corona şoku yaşanıyor. Kırmızı beyazlılarda 2 sporcu ve teknik heyetten 1 kişini testleri pozitif çıktı.

Ayrıntılar devam ediyor...
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