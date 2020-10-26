26 Ekim 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Prosinecki'den Beşiktaş'a gözdağı!

Prosinecki'den Beşiktaş'a gözdağı!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 26.10.2020

'de geçen hafta deplasmanda ’ni 2-1 yenerek bu sezon ilk galibiyetine imza atan Denizlispor, ’a hazır kıta.

Denizlispor Teknik direktör Prosinecki maçı hakkında, "Geçen hafta aldığımız 3 puanın anlam kazanması için Beşiktaş'ı yenmeliyiz. Ben oyuncularıma inanıyorum. Motivasyonumuz ve moralimiz yüksek" diye konuştu.
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