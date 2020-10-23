Gaziantep FK yeni transferi Dicko: Kazanacağız

3 puana hasret 2 takımdan biri olan kırmızı-siyahlılar, Konya’ya bilendi Malili forvet Dicko, “Şeytanın bacağını bu hafta kırmak istiyoruz” dedi

Süper Lig'de Ankaragücü ile galibiyeti olmayan 2 takımdan biri olan, 4 beraberlik, 1 yenilgisi bulunan Gaziantep FK, yarın sahasında Konyaspor'u yenerek şeytanın bacağını kırmak istiyor. Kırmızı-siyahlıların sağ açığı Enver Cenk Şahin ile yeni transferi forvet Nouha Dicko, sezonun ilk galibiyetini almak istediklerini söyledi. İlk hafta Galatasaray yenilgisi sonrasında 4 maçta yenilmediklerini ancak iyi oynamalarına karşın galip de gelemediklerini vurgulayan Şahin, "Bu hafta kazanmak için sahaya çıkacağız. Elimizden geleni yapacağız. Bu mücadeleye iyi hazırlanıyoruz. Şeytanın bacağını bu hafta kırmak istiyoruz" dedi.

KONYA İLE TOPARLARIZ

Gaziantep temsilcisinin Mali'li golcüsü Dicko da 9 kişi 1-1 berabere kaldıkları Antalya deplasmanında tüm olumsuzluklara rağmen sahadan puanla ayrıldıklarını vurgularken, Konya maçıyla galibiyet siftahı yapacaklarının altını çizdi. 28 yaşındaki santrfor, "Adaptasyonla ilgili daha uzun bir süreç bekliyordum ama buradaki arkadaşlarım ve teknik ekip beni çok iyi karşıladı. Adaptasyon sürecini hızlı aştığımı düşünüyorum. Şehir çok güzel. Takımım ise iyi oyunculara sahip. Umarım kısa zamanda toparlanırız ve güzel sonuçlar almaya başlarız. Benim de bu sürece mümkün olduğunca daha fazla katkı sağlamam gerek. Umarım bu haftadan itibaren galibiyetlere başlayacağız. Bunun için çalışıyoruz" diye iddialı konuştu.

Antalya maçında alınan 1 puanın gidişata göre 3 puan kadar önemli olduğunu aktaran Dicko, "Zordu, çünkü sahada 2 kişi eksiktik. Eğer maç 11'e 11 oynanabilseydi, daha iyi bir skor olabilirdi. Buna yürekten inanıyorum çünkü herkes maçta karakterini ve kişiliğini gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.

GERÇEK DICKO'YU GÖRECEKSİNİZ

Geçen sezon ülkemizin Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği için Bundesliga 2 ekibi St Pauli'de haksızlığa uğrayarak vatanına geri dönen Enver Cenk Şahin, bu sezon kendini göstereceğini vurguladı. Şahin, "Geçen sene malum benim açımdan iç açıcı bir sezon olmadı. Oynadıkça daha iyi olacağıma inanıyorum" diye konuştu.

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