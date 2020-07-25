Gençlerbirliği-Beşiktaş l CANLI

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gençlerbirliği ile Beşiktaş, Ankara'da kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar, başkentten 3 puanla ayrılarak üçüncülük iddiasını sürdürmek istiyor. Ev sahibi takım ise zorlu rakibi karşısında puan ya da puanlar alarak sezonu tamamlamayı hedefliyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, Ankara deplasmanında kapanış yapıyor. Siyah-beyazlı takım Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Ertaç, Erdam, Arda, Flavio, Halil İbrahim, Berat, Soner, Gökhan, Sio, Candeias, İlker.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Rıdvan, Atiba, Elneny, Boyd, Diaby, N'Koudou, Güven.

ANKARA'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, Ankara'daki maçlarda da gösterdi. Siyah-beyazlılar, başkentte yapılan 45 lig maçının 21'ini kazandı, 7 kez yenildi, 17 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Ankara'da siyah-beyazlılar 69, kırmızı-siyahlılar 38 gol attı.

GENÇLERBİRLİĞİ-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldiği maç saat 21.00'de başladı ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.

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