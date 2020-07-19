Süper Lig: Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 33. haftası 2019-2020 sezonunun son derbisine sahne oldu. Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayan Beşiktaş, ezeli rakibini 2-0 yendi ve Avrupa'ya katılmayı garantiledi. Mücadelede golleri 63. dakikada Vida ve 70'te Gökhan Gönül attı.

Süper Lig'de bitime bir hafta kala derbi heyecanı yaşandı. Dolmabahçe'de oynanan sezonun son derbisinde gülen taraf ev sahibi Beşiktaş oldu. Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar Avrupa'ya gitmeyi garantiledi. Kara Kartal'a galibiyeti getiren golleri Vida ve Gökhan Gönül attı.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 59'a yükseltirken, Fenerbahçe ise 50 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

10. dakikada ceza sahası içinde Ekuban'ın vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

12. dakikada Ekuban'ın derinlemesine pasında Sörloth meşin yuvarlağı önüne aldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Sörloth sağ çaprazdan ayağının içiyle düzgün vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

26. dakikada ceza sahası sol çaprazından topla buluşan Milosevic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Jevtovic'in önüne doğru gelen topu Abdulkadir Parmak müdahale ederek tehlikeyi önledi.

42. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sol taraftan ortasında kale sahasına yakın yerden Rijad Bajic kafa vuruşunda Uğurcan Çakır'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

45. dakikada Skubic'in sağ taraftan ortasında Novak'ın ayaklarına çarpan topu kaleci Uğurcan Çakır son anda meşin yuvarlağı kornere çıkartarak tehlikeyi önledi.

45+2. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ortasında Ekuban'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.

48. dakikada Caner Erkin'in soldan yaptığı sert ortada Altay topu almak isterken Falette ile çarpıştı. Boşta kalan topu Burak Yılmaz, Lens'e gönderdi. Bu futbolcunun şutunda Altay son anda müdahale ederek gole engel oldu.

56. dakikada Boateng'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Burak Yılmaz şutunu direkt kaleye gönderdi. Bu pozisyonda Altay uzanarak gole izin vermedi.

62. dakikada Diaby'nin uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Lens, kale sahası içindeki Atiba'ya çıkardı. Bu futbolcunun müsait pozisyonda vuruşunda top kaleye paralel gitti.

63. dakikada Vida 3 rakibinden sıyrılıp Lens'e verdi. Bu futbolcunun ortasında ceza sahasındaki Boyd içeri çevirdi ve kaleci Altay'dan önce topa dokunan Vida topu filelere gönderdi. 1-0

70. dakikada soldan kazanılan korner atışında Caner Erkin ön direğe ortaladı. Bu noktada kafayı vuran Gökhan Gönül topu filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı. 2-0

74. dakikada sol kanatta topla buluşan Rodrigues, ceza sahası önüne gelerek uzaktan sert vurdu, kaleci Ersin topu kornere tokatladı.

İLK 11'LERDE 12 TÜRK!

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlarken, iki takımdaki Türk futbolcuların sayısı dikkat çekti. Yabancı kuralının değiştiği bugünlerde, sayılar tartışılırken Fenerbahçe derbi maçta ilk 11'de 8 Türk oyuncuya yer verdi. Beşiktaş'ta ise bu sayı 4 oldu. Sahadaki 22 futbolcudan 12'sinin Türk olduğu derbide, Beşiktaş'ın yedek kulübesindeki 9 oyuncudan 8'i, Fenerbahçe'nin kulübesindeki 10 futbolcudan 6'sı yerli isimlerdi. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a karşı sahaya sürdüğü 11'de Altay, Serdar Aziz, Hasan Ali, Emre, Deniz Türüç, Ozan, Ferdi ve Tolga Ciğerci, Beşiktaş'ta ise Ersin, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Burak Yılmaz, maça başlayan Türk oyuncular olarak dikkat çekti.

LENS CEZALI DURUMA DÜŞTÜ!

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk ederken, siyah-beyazlı ekibin Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek. 22. haftada oynanan Başakşehir maçında, 25. haftadaki Ankaragücü mücadelesinde ve 26. haftada oynanan Galatasaray derbisinde sarı kart gören Lens, Fenerbahçe karşısında gördüğü kartla cezalı duruma düştü. Ligin son haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda boy gösterecek olan Beşiktaş, bu mücadeleye Lens'ten yoksun çıkacak.

SON MAÇLARDA FENERBAHÇE ÜSTÜN

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında son maçlarda kazanmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı son 25 derbiden sadece 4'ünü galibiyetle tamamlayabildi. Fenerbahçe bu dönemde 12 kez kazandı. Söz konusu periyotta iki takım arasındaki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Elneny, Lens, Atiba, Boateng, Boyd, Burak.

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Tolga, Deniz, Ferdi, Emre, Muriqi.

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