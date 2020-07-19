Fenerbahçe'de Vedat Muriqi kırmızı kart gördü

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, Beşiktaş derbisinin 25. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Beşiktaş'ın sahasında Fenerbahçe'yi ağırladığı derbi mücadelesinde kırmızı kart çıktı. Karşılaşmanın 26. dakikasında rakibi Domagoj Vida'ya sert bir faul yapan sarı-lacivertli takımın Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi önce sarı kart gördü.

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar inceledi ve kararını kırmızı kart olarak güncelledi. Muriqi, ligin son haftasında Çaykur Rizespor ile oynanacak maç öncesi cezalı duruma düştü.

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