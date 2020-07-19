19 Temmuz 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi kırmızı kart gördü

F.Bahçe'de kırmızı kart şoku!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 Giriş Tarihi: 19.07.2020

'nin Kosovalı golcüsü , derbisinin 25. dakikasında görerek takımını 10 kişi bıraktı.

'ın sahasında 'yi ağırladığı derbi mücadelesinde çıktı. Karşılaşmanın 26. dakikasında rakibi Domagoj Vida'ya sert bir faul yapan sarı-lacivertli takımın Kosovalı golcüsü önce sarı kart gördü.

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar inceledi ve kararını kırmızı kart olarak güncelledi. Muriqi, ligin son haftasında Çaykur Rizespor ile oynanacak maç öncesi cezalı duruma düştü.

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